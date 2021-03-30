Açık cezaevi izinleri için son dakika gelişmesi! Açık cezaevi izinleri 2021 için Adalet Bakanlığı'ndan duyuru
Açık cezaevi izinleri için mahkum ve mahkum yakınlarının merakla beklediği karar resmen yayınlandı. Normal şartlar altında 31 Mart tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararla yeniden uzatıldı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte, mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren o karar hakkında detaylı bilgiler
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Açık cezaevi izinleri resmen uzatıldı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı. Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilecek. İşte, açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru;
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5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
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Temmuz ayına kadar uzatılabilecek
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.