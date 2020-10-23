Açık cezaevi izin süreleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleriyle ilgili yeni öneri!
Cezaevi izin süreleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilen açık cezaevi izin süreleriyle ilgili yeni öneri geldi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in, açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetkinin yeniden verilmesine sıcak baktığını ifade etmişti. İşte, açık cezaevi izin süreleriyle ilgili son gelişmeler.
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1
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Açık cezaevi izinleri izin süreleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Gündemde yer alan gelişmelere göre, salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor. Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." dedi. İşte, ayrıntılar.
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AÇIK CEZAEVİ İZİN SÜRESİ UZAYACAK MI?
Bostancı, Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlatan Naci Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." diye konuştu.
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SÜRE 31 OCAK 2021’E UZATILIYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor.
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3 KEZ DAHA UZATILABİLECEK
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
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2 AY SÜREYLE UZATILMIŞTI
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirilmişti.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Eylül'de sona ereceği hatırlatılmıştı.