Açık cezaevi izin süreleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleriyle ilgili yeni öneri!

Açık cezaevi izinleri izin süreleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Gündemde yer alan gelişmelere göre, salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor. Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." dedi. İşte, ayrıntılar.