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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 15:16,

Açık açık anlattı: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları ile olay yaratan Prens Harry ile Meghan Markle yine bütün dikkatleri üzerlerine çekmeye hazırlanıyor.

Splash News

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1KİTAP İÇİN HEYECANLI
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KİTAP İÇİN HEYECANLI

Çiftin aileden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.

2BİR AN ÖNCE PİYASAYA ÇIKSIN
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BİR AN ÖNCE PİYASAYA ÇIKSIN

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Markle, kitabın bir an önce piyasaya çıkmasını da istiyor. Kitabın önümüzdeki ağustos ayında okurla buluşması bekleniyor. 

3REKOR SATIŞ BEKLİYOR
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REKOR SATIŞ BEKLİYOR

Yakın bir arkadaşının İngiliz basınına verdiği demece göre de Meghan Markle, hem kendi öyküsünü hem de Prens Harry ile ABD'ye yerleşme öyküsünü bütün açıklığıyla anlatacağı kitabın satış rekorları kıracağına inanıyor.

4BAŞKA ŞANS VERMEDİLER
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BAŞKA ŞANS VERMEDİLER

Yine aynı arkadaşının ileri sürdüğüne göre Markle, "İngiliz kraliyet ailesinden neden ayrıldıklarını, neden kendilerine aileyi ve kraliyet görevlerini bırakmak dışında başka bir şans verilmediğini" bütün dünyaya açık seçik göstermek için sabırsızlanıyor.

5İMAJINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR
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İMAJINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Meghan Markle'ın bu kitap aracılığıyla, birçok kişinin gözünde "bozuk" olan imajını düzeltmeyi de planladığı ileri sürülüyor. Bazı iddialara göre de Markle bu kitap sayesinde aslında insanların kendisi için "üzgün" hissetmesini de istiyor.

6DÜRÜST BİR PORTRE
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DÜRÜST BİR PORTRE

Yazarları da Finding Freedom adlı kitabı "ilham verici, kendine güvenli ve ileri görüşlü bir çiftin, dürüst ve çok yakın portresi" olarak tanımlıyor. 

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