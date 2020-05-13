Açık açık anlattı: Ayrılmaktan başka çare bırakmadılar
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları ile olay yaratan Prens Harry ile Meghan Markle yine bütün dikkatleri üzerlerine çekmeye hazırlanıyor.
Splash News
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KİTAP İÇİN HEYECANLI
Çiftin aileden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.
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BİR AN ÖNCE PİYASAYA ÇIKSIN
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Markle, kitabın bir an önce piyasaya çıkmasını da istiyor. Kitabın önümüzdeki ağustos ayında okurla buluşması bekleniyor.
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REKOR SATIŞ BEKLİYOR
Yakın bir arkadaşının İngiliz basınına verdiği demece göre de Meghan Markle, hem kendi öyküsünü hem de Prens Harry ile ABD'ye yerleşme öyküsünü bütün açıklığıyla anlatacağı kitabın satış rekorları kıracağına inanıyor.
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BAŞKA ŞANS VERMEDİLER
Yine aynı arkadaşının ileri sürdüğüne göre Markle, "İngiliz kraliyet ailesinden neden ayrıldıklarını, neden kendilerine aileyi ve kraliyet görevlerini bırakmak dışında başka bir şans verilmediğini" bütün dünyaya açık seçik göstermek için sabırsızlanıyor.
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İMAJINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR
Meghan Markle'ın bu kitap aracılığıyla, birçok kişinin gözünde "bozuk" olan imajını düzeltmeyi de planladığı ileri sürülüyor. Bazı iddialara göre de Markle bu kitap sayesinde aslında insanların kendisi için "üzgün" hissetmesini de istiyor.
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DÜRÜST BİR PORTRE
Yazarları da Finding Freedom adlı kitabı "ilham verici, kendine güvenli ve ileri görüşlü bir çiftin, dürüst ve çok yakın portresi" olarak tanımlıyor.