Acı haber! İkinci çığ faciası... Olay yerinden ilk kareler...
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. İşte olay yerinden ilk kareler...
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Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü.
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21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "10 ile 15 civarında bir vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılıyor. Ama biz bu bilgileri oradaki arkadaşlarımız netleştirdikçe kamuoyumuzla paylaşacağız" dedi.
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VAN VALİSİ BİLMEZ'DEN AÇIKLAMA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." açıklamasında bulundu. Bilmez, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini kaydetti ve "Bazı görevliler kendi çabalarıyla çığın altından çıktı." dedi.
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"ÇOK KİŞİNİN ÇIĞ ALTINDA SÖYLEYEBİLİRİZ"
Çığ altında kalmaktan son anda kurtulan AA muhabiri Emre Ilıkan, "Bölgedeki gelişmeleri takip ederken 5 dakika süreyle bölgeden çıktık ve çığ düştü. Bölgede kar ve fırtına etkili. Ekipler diğer çalışmalarını yürütüyor ve çığ altındakilere ulaşmaya çalışıyor. Fırtına zaman zaman etkili oluyor." dedi.
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AA muhabiri İbrahim Yakut şu açıklamalarda bulundu: "Ekiplerin sağlık durumu hakkında şuan bir bilgi yok. Ekipteki bazı kişilerin kendi imkanlarıyla çığ altından çıktığı yönünde bir bilgi var. Sayı net değil. Bölgeye çok sayıda takviye ekip de yönlendirildi. Çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar da dünden beri ekiplere destek veriyordu. İletişim anlamında da, net bilgi almada bir sıkıntı yaşanıyor."
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AA muhabiri Cemal Aşan ise şu bilgileri verdi:"Bölgede yoğun arama çalışmaları vardı. Vatandaşlarla birlikte belki yüzlerce kişi orada. Rakımın yüksek olduğu bir bölge. Olumsuz hava koşulları da etkili durumda. Ekipler çalışmalarını güçlükle yürütüyordu. İş makinaları bölgeye doğru gidiyor. Şuan çok sayıda yaralının olduğu bilgisi var. Ekiplerin sayısı hakkında net bir bilgi yok. Orada vatandaşlar da vardı. Güvenlik korucuları vardı. Çevre köylerden gelen çok vatandaş vardı. 50-60 araç var orada. Kaç vatandaş çığ altında bir bilgi yok."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
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Van Başkale'deki ikinci çığ faciasından görüntüler...