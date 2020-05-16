Acemi kuaför Hazal Kaya

Kuaföre gitmek istemeyen Hazal Kaya, saçlarını kendi kesmeye karar verdi: “İnşallah yaratıcılığımı kullanmam!”
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RİSK DEVAM EDİYOR
Koronavirüs salgınıyla birlikte kapılarını kapatan kuaför salonları, normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başladı. Saçlarına uzun süre bakım yaptıramayan birçok ünlü isim de soluğu kuaförlerinin yanında aldı.
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YOUTUBE’DAN ÖĞRENDİM
Hazal Kaya ise devam eden salgın riski nedeniyle bir süre daha kuaförlerden uzak durmaya kararlı.Ünlü oyuncu, önceki gün Instagram’da yaptığı paylaşımla saçlarını kendisinin keseceğini söyledi.
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YouTube’da saç kesim videoları izleyen Kaya, sonuca dair yaşadığı endişeyi ise esprili bir notla dile getirdi: “Saçlarımın uçlarını alacağım. İnşallah yaratıcılığımı kullanmam!”
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6 ay önce anne olan Hazal Kaya, hem kendi hem de bebeği Fikret Ali’nin sağlığı için evinde karantina altında kalmaya bir süre daha devam edecek.