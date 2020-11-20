Aç kalarak zayıflanır mı? Uzmanından önemli tavsiyeler...

İnsan metabolizması, kişinin beslenme düzenine göre hızını arttırıp azaltabilir Metabolizma hızı kişinin günlük yaktığı enerjiyi belirler. Yani aynı boy, aynı kiloda bulunan ve aynı hareketliliğe sahip iki kişiden birinin metabolizma hızı fazla diğerinin az ise bu iki kişi aynı kalori ile hazırlanmış bir zayıflama diyetine girdiklerinde metabolizma hızı fazla olan diğerine göre daha çok kilo verecektir. İnsan metabolizması, kişinin beslenme düzenine göre hızını arttırıp azaltabilir.