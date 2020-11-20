Aç kalarak zayıflanır mı? Uzmanından önemli tavsiyeler...
Pek çok kişi zayıflamak istediğinde bunu uzun süre aç kalarak yapmaya çalışıyor. Peki bu doğru mu? Uzun süre aç kalmak zayıflatıyor mu yoksa tam tersi bir etkiye mi sahip? Diyetisyen Bahadır Bilir anlatıyor.
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1
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Birey olarak günlük hayatımızda sağlığımız için beslenmemize ve yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Fazla kilolardan kaynaklanan göbek ve bel çevresindeki yağlanma tamamen beslenme düzeninden kaynaklanıyor.
2
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Özellikle vücut yapısı çabuk yağ yapmaya ve kilo almaya müsait olan bireyler günümüzde vücut ölçülerinden şikâyet ediyor. Kilo verseniz de vücudunuzdaki yağlanma hatta özellikle göbek ve bel çevrenizdeki yağlanma geçmeyebilir. Bu yağlanmaların altında yatan asıl sorun tamamen beslenme düzeniyle ilgilidir.
3
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Fazla kilolu bireylerin yağlanma sorunu yanlış zayıflama yöntemlerinden, kilosu fazla olmayanların ise beslenme düzensizliğinden kaynaklanmaktadır ve temelde sebebi de aç kalmaktır.
4
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İnsan metabolizması, kişinin beslenme düzenine göre hızını arttırıp azaltabilir
Metabolizma hızı kişinin günlük yaktığı enerjiyi belirler. Yani aynı boy, aynı kiloda bulunan ve aynı hareketliliğe sahip iki kişiden birinin metabolizma hızı fazla diğerinin az ise bu iki kişi aynı kalori ile hazırlanmış bir zayıflama diyetine girdiklerinde metabolizma hızı fazla olan diğerine göre daha çok kilo verecektir. İnsan metabolizması, kişinin beslenme düzenine göre hızını arttırıp azaltabilir.
5
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Mesela bir kişi uzun süre aç kalırsa vücut koruma içgüdüsü ile metabolizma hızını yani yaktığı enerji miktarını düşürerek elindeki enerjiyi daha uzun süreli kullanmaktadır. Uzun süreli açlığa sürekli maruz kalan metabolizma bu sürenin ardından tüketilen gıdaları vücudun en büyük enerji deposu olan yağ olarak depolamaya yönelir. Çünkü açlık tekrar geldiğinde yağ deposu, kas ve diğer enerji depolarından daha iyi bir kaynaktır.
6
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Metabolizmanın bu hareketleri, yaşamımızı sürdürmek için vücudumuzun oluşturduğu bir koruma içgüdüsüdür. Metabolizmamız uzun süreli açlığa dayanabilmemiz için kendini yavaşlatıyor ve enerjiyi verimli kullanıyor.
7
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Vücudumuz, uzun süreli açlığın ardından tüketilen ilk öğünü yağ olarak depoluyor
Özellikle son yüzyılda gelişmiş toplumlarda besine ulaşmak için gereken fiziksel çabanın azalması, alınan fazla enerjinin yakılmasını engelliyor. Tüketilen besinlerin kalori miktarlarının giderek artışı fazladan enerji deposu oluşturuyor.
8
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Yemek tüketmeye ayrılan vaktin azalması ve buna bağlı olarak fastfood diye tabir ettiğimiz tez tadımlık gıdaların tüketiminin artması alınan kaloriyi arttırıyor. Uzun süreli açlığın yanında gelen yetersiz fiziksel aktiviteye karşılık metabolizma kendini yavaşlatmaya devam ediyor. Vücudumuz, uzun süreli açlığın ardından tüketilen ilk öğünü yağ olarak depoluyor.
9
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Güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı
Eğer kahvaltı öğünü atlanırsa, geceden gelen açlıkla birlikte koruma içgüdüsü devreye girer ve metabolizmayı yavaşlatır. Bu yüzden güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı. Kahvaltının ardından öğlen ve akşam yemekleri mutlaka tüketilmeli.
10
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Ana öğünlerin aralarında, aç kalmayı ve kan şekeri dalgalanmalarını önleyecek küçük ve sağlıklı atıştırmalıklar eklenmeli. Çalışma şartlarının zorunlu kıldığı hareketsizliğe karşın kişi kendine uygun bir fiziksel aktivite bulmalı. Bütün beslenme önerilerinin olmazsa olmazı su tüketimi günlük ortalama 12-13 su bardağı olmalıdır.