Ablasının intikamı böyle alındı!

KARDEŞİ BEATRICE'İN DÜĞÜNÜNDE EVLENEN ÇİFTTEN 'ROL ÇALDILAR' O sıralar çiçeği burnunda bir evli çift olan Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie'nin hamilelik haberini vermişti. Basına yansıyan haberlere göre Harry ile Meghan, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde aile üyelerine bir bebek beklediklerini açıkladı. Bundan bir gün sonra da resmi olarak duyuru yapıldı. Bir başka deyişle aslında o günlerde gündemde olması gereken Eugenie'nin düğünü bir anda ikinci plana düştü.