Ablasının intikamı böyle alındı!

İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili "ince hesaplar", "intikam" iddiaları, söylentiler entrika dolu senaryoları aratmıyor.
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'İNCE HESAPLAR' MI VAR?
İngiliz kraliyet ailesi tarafından yapılan bebek duyurusunun arkasında "ince" bir hesap olduğu ileri sürüldü.
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HER TÜR SPEKÜLASYONA AÇIK
İngiliz kraliyet ailesinin takipçileri bugünlerde yine son derece heyecanlı. Çünkü eskiden olsa sadece filmlerde yaşanacak gelişmeler kamuoyunun gözleri önünde, her türlü spekülasyona açık şekilde gerçekleşiyor.
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YİNE HARRY- MEGHAN ÇİFTİN İDDİALARIN HEDEFİNDE
Kimseyi şaşırtmayan duruma göre de yine "başrolde" Prens Harry ile Meghan Markle var. Üstelik bu kez kraliyet ailesi uzmanlarına ve aileyi neredeyse kendi aileleriymiş gibi takip edenlere bakılırsa "ince bir hesap" da söz konusu.
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HAMİLELİK DUYURUSU YAPILDI
Hemen olayları şöyle bir toparlayalım. Bugün Buckingham Sarayı'ndan mutlu bir haberin duyurusu yapıldı. Buna göre geçen yıl, pandemi koşullarında çok az sayıda katılımla evlenen Prenses Beatrice ile kocası Edoardo Mapelli Mozzi ilk bebeklerini bekliyor.
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KİMSEYE SIRADAN BİR DUYURU GİBİ GELMEDİ
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe ile Prens Philip'in ikinci oğlu Prens Andrew'nun, Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen 32 yaşındaki kızı York Prensesi Beatrice ilk bebeğine hamile. Duyuruda hem Prenses'in hem de eşi Edoardo Mapelli Mozzi'nin bu yüzden büyük bir sevinç içinde olduğu belirtildi.
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"İNTİKAM" İDDİASI
Buraya kadar sıradan bir mutlu haber duyurusu gibi... Fakat ayrıntılara dikkat edenlere göre bu duyurunun yapıldığı günde "ince bir hesap var." Bazı yorumculara göre de "küçük bir intikam" söz konusu. Bunun nasıl olduğuna gelirsek...
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HARRY İLE MEGHAN'IN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ
Buckingham Sarayı'nın, bebek haberini resmi olarak duyurmak için seçtiği tarih, ailenin iki üyesi için çok önemli bir tarih. Kısa süre önce evlenen Beatrice ile Mapelli Mozzi'nin bebek duyurusu için seçilen tarih 19 Mayıs. Yani Prens Harry ile Meghan Markle'ın evliliklerinin üçüncü yıl dönümü. Önümüzdeki yaz aylarında ikinci bebeklerine kavuşacak olan Harry ile Meghan, üç yıl önce bugün, tüm dünyanın merakla takip ettiği bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Çift, geçen yılın ilk ayında aileden ayrılık kararını açıklamıştı.
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NEDEN İNTİKAM İDDİALARI ORTAYA ATILIYOR?
Peki Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin bebek haberinin 19 Mayıs'ta yani Harry ile Meghan'ın üçüncü evlilik yıl dönümünde açıklanmasının altında olduğu ileri sürülen "ince hesap" ne? İşte o da Prenses Beatrice'in kardeşi Eugeni ile Jack Brooksbank'in düğün gününde gizli.
O sıralar çiçeği burnunda bir evli çift olan Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie'nin hamilelik haberini vermişti. Basına yansıyan haberlere göre Harry ile Meghan, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde aile üyelerine bir bebek beklediklerini açıkladı. Bundan bir gün sonra da resmi olarak duyuru yapıldı. Bir başka deyişle aslında o günlerde gündemde olması gereken Eugenie'nin düğünü bir anda ikinci plana düştü.
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SARAH FERGUSON ATEŞ PÜSTÜRDÜ
Hatta, Prenses Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson'ın bu duruma tepki gösterdiği, kızıyla damadının mutlu gününün, kuzeni Harry ile karısı tarafından bilerek gölgede bırakıldığı ileri sürülmüştü.
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ABLASININ HAMİLELİK HABERİ ÖZELLİKLE AYNI GÜN AÇIKLANDI
İşte bugün Prenses Beatrice'in hamile olduğunun açıklanması, birkaç yıl önce yaşanan bu olayları akıllara getirdi. Harry'nin evlilik yıl dönümünde kuzeni Beatrice'in hamilelik haberi işte bu yüzden bazı yorumcular ve ailenin takipçileri tarafından "küçük bir intikam" olarak nitelendirildi. Duyurunun bilerek bugün yapılmasıyla, Eugenie'nin düğününün gölgede kalmasının intikamının, ablasının hamilelik duyurusuyla alındığı ileri sürüldü.
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BENZER İDDİALAR DAHA ÖNCE DE ORTAYA ATILMIŞTI
Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle'ın ailenin bazı üyelerini gölgede bırakmak için bu tür önemli duyuruları yapmak için özel tarihler seçtiği iddiaları daha önce de gündeme gelmişti.
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MIDDLETON'IN DOĞUM GÜNÜNDE AYRILIK AÇIKLAMASI
Harry ile Meghan, aileden ayrılık kararı verdiklerine Kate Middleton'ın doğum günü olan 9 Ocak'ta sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Bu durum da birçok kişi tarafından "Harry ve Meghan, aile üyelerini gölgede bırakmak amacıyla duyurularını, onlar için önemli günlerde ve etkinliklerde yapıyor" şeklinde yorumlanmıştı.