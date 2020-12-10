Ablasına rakip oldu

Moda dünyasının "yaşayan efsanelerinden biri" olarak nitelendirilen ünlü modelin kardeşi de kendisinin rakibi oldu.
Mega News Agency, Splash News, Backgrid USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Moda dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss da tıpkı ablası gibi podyumlarda kariyer yapıyor bir süredir. Ablasının da desteğiyle kariyerinde daha hızlı adımlarla yükselen 22 yaşındaki Lottie Moss, koronavirüs kısıtlamaları sürecinde de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.
2
Abone Ol
46 yaşındaki Moss ile babasının bir sonraki evliliğinden dünyaya gelen Lottie Moss, gösteri dünyasında aynı iyi yapıp da şöhrete ulaşan tek kardeşler değil. Tıpkı onlar gibi aynı alanda bazen birbirlerine destek bazen de rakip olan ünlü kardeşler var. İşte gösteri dünyasının ünlü kardeşleri.
3
Abone Ol
26 yaşındaki Dakota Fanning ile 22 yaşındaki Ella Fanning, sinema dünyasında hemen hemen aynı anda kariyer yapmaya başladılar. İkisi de kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor.
4
Abone Ol
Ben Affleck ve Casel Affleck de sinema dünyasında isim yaptı. Önce 48 yaşındaki Ben Affleck Hollywood'da kariyer yapmaya başlasa da üç yaş genç kardeşi Casey de ondan hiç geri kalmadı.
5
Abone Ol
Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford'un Rande Gerber ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Presley ve Kaia da tıpkı anneleri gibi podyumlarda fırtınalar estiriyor.
6
Abone Ol
Sinemanın iki ünlü kardeşi Jake ve Maggie Gyllenhaal... Onlar da kamera karşısında oyunculuklarıyla konuşuluyor.
7
Abone Ol
Bella Hadid ve Gigi Hadid, moda dünyasının ünlü kardeşlerinden. Son dönemde er küçük kardeşleri Anwar da onlar gibi moda dünyasında kariyer yapıyor.
8
Abone Ol
Nick, Joe ve Kevin Jonas kardeşler aynı ayna şöhrete ulaştı. Jonas kardeşler hem sinema, hem müzik dünyasında tanınıyor.
9
Abone Ol
Gösteri dünyasının en güçlü ailelerinden birine mensup olan kardeşler Kourtney, Kim ve Khloe Kardashian.
10
Abone Ol
Aynı ailenin daha genç kuşağından Kendall ve Kylie Jenner da kendi alanlarında hatırı sayılır bir kariyer yaptı. Her ikisi de dünyanın en genç zenginleri arasında.
11
Abone Ol
Beyonce ve Solange Knowles de gösteri dünyasının ünlü kardeşlerinden biri.
12
Abone Ol
Rooney ve Kate Mara da sinema dünyasının ünlü kardeşlerinden.
13
Abone Ol
Dünya önce Kate Middleton'ı tanıdı ardından da kardeşi Pippa Middleton'ı...