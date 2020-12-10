Ablasına rakip oldu

Moda dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss da tıpkı ablası gibi podyumlarda kariyer yapıyor bir süredir. Ablasının da desteğiyle kariyerinde daha hızlı adımlarla yükselen 22 yaşındaki Lottie Moss, koronavirüs kısıtlamaları sürecinde de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.