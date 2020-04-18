AblasÄ±na destek verdi

Ã–nceki yÄ±l Kylie Jenner, dÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ dolar milyarderi unvanÄ±nÄ± kazanÄ±nca bu durum Kim Kardashian'Ä± biraz kÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Jenner, ailenin en zengini olarak kazancÄ±nÄ± katlayÄ±nca da Kim Kardashian Ã¶zellikle akÄ±l hocalarÄ± olarak bilinen annesi Kris Jenner'a tepki gÃ¶stermiÅŸti.