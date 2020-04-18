AblasÄ±na destek verdi

DÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ dolar milyarderi ablasÄ±na bÃ¶yle destek oldu.
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DÃ¼nyanÄ±n 30 yaÅŸÄ±n altÄ±nda en zengin genÃ§ kadÄ±nÄ± unvanÄ±nÄ± elinde tutan Kylie Jenner, ablasÄ± Kim Kardashian'Ä±n iÃ§ giyim markasÄ±na destek verdi.
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Kim Kardashian, vÃ¼cut toparlayÄ±cÄ± iÃ§ giyim markasÄ±nÄ±n tanÄ±mÄ± iÃ§in kardeÅŸi Kylie'nin pozlarÄ±nÄ± kullandÄ±. Kardashian, markanÄ±n Instagram sayfasÄ±nda, Ã¼vey kardeÅŸi Jenner'Ä±n daha Ã¶nce kendi markasÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±na yer verdi.Â
SPLASH NEWS, INSTAGRAM
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22 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk annesi Kylie Jenner, fotoÄŸraflarda Ã¼zerinde ablasÄ±nÄ±n vÃ¼cut toparlayÄ±cÄ± iÃ§ giyim Ã¼rÃ¼nleriyle aynada Ã¶zÃ§ekim yaparken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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Bu ÅŸekilde iki kardeÅŸ zaman zaman aralarÄ± bozulsa da birbirlerine her konuda destek olmaktaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
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Ã–nceki yÄ±l Kylie Jenner, dÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ dolar milyarderi unvanÄ±nÄ± kazanÄ±nca bu durum Kim Kardashian'Ä± biraz kÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Jenner, ailenin en zengini olarak kazancÄ±nÄ± katlayÄ±nca da Kim Kardashian Ã¶zellikle akÄ±l hocalarÄ± olarak bilinen annesi Kris Jenner'a tepki gÃ¶stermiÅŸti.
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BasÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Kim Kardashian o dÃ¶nemde annesinin "para makinesi" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Kylie Jenner'a daha Ã§ok destek verdiÄŸini kendisini ise geri plana ittiÄŸini savunmuÅŸtu.
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Fakat Kylie Jenner ile Kim Kardashian bu tÃ¼r sÃ¼rtÃ¼ÅŸmelere raÄŸmen aile baÄŸlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ tutup birbirlerine her konuda destek olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.