Ülkeyi dehşete düşüren olay!

ABD'de yaşanan korkunç olay herkesi dehşete düşürdü. Washington eyaletinin Seattle kentinde sahile giden gençler eğlenerek TikTok videoları çekerken korkunç bir olay yaşadılar. Her şeyin eğlenceli bir gün gibi başladığı olayda bir grup genç telefonlarına yükledikleri bir uygulamadan sahilde siyah bir bavul olduğunu öğrendiler. Gençler bavulu bulmak için sahile doğru yöneldiklerinde ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bavulun içinde ne olduğunu merak eden gençler kayalıklara indiklerinde bulacakları şeyden habersizdi. Siyah bavulun açan gençler şoke edici bir manzarayla karşılaştı. Bavulda siyah bir poşet gören gençler içinde para olabileceğini düşünerek şakalaşmaya başladılar. Bu anların hepsini saniye saniye sosyal medyadan paylaşan gençler hala bavulda para bulmayı bekliyordu. Ancak bavulda bulunan siyah poşetten dayanılmaz bir koku geldiğini fark ettikleri anda hemen polise haber verdiler. Korkuyla polisi bekleyen gençler poşetin içinde insan bedeni kalıntıları olduğunu öğrenince çok büyük bir dehşete kapıldılar. Olayın ardındaki korkunç gerçekse yapılan polis incelemesiyle ortaya çıktı. Adli tıp uzmanları parçalanmış cesetleri bulunan kişilerin 35 yaşındaki Jessica Lewis ve 27 yaşındaki sevgilisi Austin 'Cash' Wenner olduğunu açıkladı. 8 yıldır birlikte olan çiftin çevrelerinde çok sevildiği ve aşk dolu bir çift olduğu iddia edildi. 35 yaşındaki Jessica Lewis'in engelli bireylere öğretmenlik yaptığı açıklandı. Talihsiz çiftin sahilde çöp torbasında bulunmadan günler önce silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Ardında dört çocuğunu annesiz bırakan talihsiz Lewis'in ailesi kızlarının katilini bulana 10 bin dolar ödül vereceklerini açıklayarak kampanya başlattılar.