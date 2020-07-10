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Hürriyet
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hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Facebook, TikTok
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 00:20,

Ülkeyi dehşete düşüren olay!

Bavulun içindeki korkunç gerçek.

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ABD'de yaşanan korkunç olay herkesi dehşete düşürdü.

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Washington eyaletinin Seattle kentinde sahile giden gençler eğlenerek TikTok videoları çekerken korkunç bir olay yaşadılar.

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Her şeyin eğlenceli bir gün gibi başladığı olayda bir grup genç telefonlarına yükledikleri bir uygulamadan sahilde siyah bir bavul olduğunu öğrendiler.

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Gençler bavulu bulmak için sahile doğru yöneldiklerinde ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Bavulun içinde ne olduğunu merak eden gençler kayalıklara indiklerinde bulacakları şeyden habersizdi.

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Siyah bavulun açan gençler şoke edici bir manzarayla karşılaştı.

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Bavulda siyah bir poşet gören gençler içinde para olabileceğini düşünerek şakalaşmaya başladılar.

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Bu anların hepsini saniye saniye sosyal medyadan paylaşan gençler hala bavulda para bulmayı bekliyordu.

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Ancak bavulda bulunan siyah poşetten dayanılmaz bir koku geldiğini fark ettikleri anda hemen polise haber verdiler.

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Korkuyla polisi bekleyen gençler poşetin içinde insan bedeni kalıntıları olduğunu öğrenince çok büyük bir dehşete kapıldılar.

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Olayın ardındaki korkunç gerçekse yapılan polis incelemesiyle ortaya çıktı.

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Adli tıp uzmanları parçalanmış cesetleri bulunan kişilerin 35 yaşındaki Jessica Lewis ve 27 yaşındaki sevgilisi Austin 'Cash' Wenner olduğunu açıkladı.

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8 yıldır birlikte olan çiftin çevrelerinde çok sevildiği ve aşk dolu bir çift olduğu iddia edildi.

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35 yaşındaki Jessica Lewis'in engelli bireylere öğretmenlik yaptığı açıklandı.

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Talihsiz çiftin sahilde çöp torbasında bulunmadan günler önce silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

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Ardında dört çocuğunu annesiz bırakan talihsiz Lewis'in ailesi kızlarının katilini bulana 10 bin dolar ödül vereceklerini açıklayarak kampanya başlattılar.

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