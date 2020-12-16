ABD'nin uyguladığı aşıyla ilgili flaş gelişme... New York Times duyurdu! Tedirgin eden haber

Pfizer yetkilileri, İngiltere'deki iki vakanın geçmişte ciddi alerjik durumlardan mustarip olduğunu belirtmişti. Vakalardan 49 yaşındaki bir kadının yumurta, 40 yaşındaki öteki kadının ise birkaç farklı ilaca alerjileri olduğu öğrenilmişti.