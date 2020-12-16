ABD'nin uyguladığı aşıyla ilgili flaş gelişme... New York Times duyurdu! Tedirgin eden haber
Son dakika haberi... Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak ürettiği koronavirüs aşısı İngiltere ve Kanada'nın ardından ABD'de uygulanmaya başladı. Amerikan medyası aşıyı olan bir sağlık çalışanının ciddi alerjik reaksiyon gösterdiğini yazdı.
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Alaska'daki bir hastanede görev yapan bir sağlık çalışanında, Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının yapılmasının 10 dakika sonra ciddi alerjik reaksiyon ortaya çıktı.
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Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, salı günü aşı yapılan sağlık çalışanının bugün hastanede kaldığı ve gözetim altında tutulduğunu yazdı.
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Orta yaşlı olduğu belirtilen fakat kimliğine ilişkin haberde bir bilgi bulunmayan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Vakaya ilişkin bilgi sahibi üç kaynak, NYT'a verdiğikleri bilgide, şahsın İngiltere'deki iki vakaya benzer şekilde anafilaktik reaksiyon gösterdiğini aktardı.
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Kadın olduğu ve geçmişte herhangi bir alerjik reaksiyon yaşamadığı ifade edilen sağlık çalışanında kızarıklık ve nefes darlığı görüldüğü öğrenildi.
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Hastanenin acil servis departmanından Dr. Lindy Jones, hastanın adrenalinle tedavi edildikten hemen sonra bu reaksiyonların dindiğini açıkladı.
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Kaynaklara göre; hükümet yetkilileri, vakaya ilişkin bilgi sahibi olmak için devreye girdi.
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Pfizer'in ABD'de yaptığı açı denemelerine 40 bini aşkın gönüllü katılmıştı ve aşının ciddi bir yan etkisine rastlanmamıştı. Fakat katılımcıların birçoğu, ağrı, ateş ve başkaca önemsiz yan etkiler tecrübe ettiklerini bildirmişti.
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Pfizer Sözcüsü Jerica Pitts, şirketin vakaya ilişkin tüm detaylara henüz sahip olmadığını fakat yerel yetkililerle çalışma içinde olduklarını ifade etti.
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Pitts, aşının "nadiren anafilaktik reaksiyon meydana gelmesi durumunda tıbbı tedavi uygulanmalı" uyarısını içerdiğini hatırlattı.
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Jerica Pitts, "Aşılamanın ardından oluşan ciddi alerjik reaksiyonlara ilişkin tüm haberleri yakından takip ediyoruz" dedi.
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İngiltere'de iki sağlık çalışanının aşı yapıldıktan sonra hastalanmasının ardından yetkililer, aşının geçmişte ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere yapılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.
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Yetkililer daha sonra kaygılarını açıklığa kavuşturup, "ciddi alerjik reaksiyon" ifadesini değiştirip, aşının geçmişte gıda, ilaç ya da aşıya karşı anafilaktik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmaması gerektiğini duyurmuştu.
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Pfizer yetkilileri, İngiltere'deki iki vakanın geçmişte ciddi alerjik durumlardan mustarip olduğunu belirtmişti. Vakalardan 49 yaşındaki bir kadının yumurta, 40 yaşındaki öteki kadının ise birkaç farklı ilaca alerjileri olduğu öğrenilmişti.
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Uzmanlar bir aşıya karşı anafilaktik reaksiyonun çok nadir olduğunu da özellikle vurguluyor.