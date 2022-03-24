ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright kimdir, kaç yaşındaydı?

Medeleine Albright, 1948'de ailesiyle birlikte Nazi zulmünden kaçmak için Çekoslovakya'dan ABD'ye göç etmişti. İş hayatına lise öğrencisiyken Denver'da büyük bir mağazada sütyen satarak başladı. Columbia Üniversitesi'nde kamu hukuku ve yönetim doktorası yaptı. Clinton yönetimine Dışişleri Bakanı olmadan önce ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdinde büyükelçisi olarak görev yaptı. 1997'ye kadar Katolik olduğunu düşünüyordu. 1997'de Yahudi dedesi ve büyükannesinin Auschwitz'de öldüğünü öğrendi.