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ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright kimdir, kaç yaşındaydı?

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ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, hayatını kaybetti. Albright'ın kanser sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.1997-2001 yılları arasında görev yapan Madeleine Allbright, NATO'nun Avrupa'da eski Sovyet cumhuriyetlerine doğru genişleme politikasını destekliyordu. Peki, ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright kimdir, kaç yaşındaydı?

1/3ABDnin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright kimdir, kaç yaşındaydı

64. ABD Dışişleri bakanı Madeleine Korbel Albright, 25 Mayıs 1937 tarihinde dünyaya geldi. 5 Aralık 1996'da Bill Clinton tarafından aday gösterildi, 23 Ocak 1997'de oybirliği ile seçildi ve ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı oldu.

2/3ABDnin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright kimdir, kaç yaşındaydı

Medeleine Albright, 1948'de ailesiyle birlikte Nazi zulmünden kaçmak için Çekoslovakya'dan ABD'ye göç etmişti. İş hayatına lise öğrencisiyken Denver'da büyük bir mağazada sütyen satarak başladı. Columbia Üniversitesi'nde kamu hukuku ve yönetim doktorası yaptı. Clinton yönetimine Dışişleri Bakanı olmadan önce ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdinde büyükelçisi olarak görev yaptı. 1997'ye kadar Katolik olduğunu düşünüyordu. 1997'de Yahudi dedesi ve büyükannesinin Auschwitz'de öldüğünü öğrendi.

3/3ABDnin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright kimdir, kaç yaşındaydı

Emekliliğinden sonra Georgetown Üniversitesi'nde diplomasi dersleri veren Albright, 23 Mart 2022'de uzun zamandır mücadele ettiği lenfoma nedeniyle 84 yaşında öldü.

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