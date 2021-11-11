ABD'nin doğu yakasındaki eroin pazarı tüyler ürpertti

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) göre morfinden 50 ila 100 kat daha güçlü bir opioid ağrı kesici türü olan fentanil, 2013 yılından beri ABD’de uyuşturucu krizinin ve aşırı dozdan ölümlerin bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.