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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 11:38 | 

ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, ailece koronavirüse yakalandıklarını açıkladı

ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, hem kendisinin hem de ailesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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1ZORLAYICI DENEYİM
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ZORLAYICI DENEYİM

'The Rock' adıyla tanınan Johnson, sosyal medyadan paylaştığı videoda yaşadıklarını anlattı. Eski bir sporcu olan Johnson, hastalıkla ilgili deneyimlerinin, geçmişte yaşadığı sakatlıklardan bile daha kötü olduğunu belirtti.  Johnson, "Yaşadığım en zorlayıcı şeydi" ifadelerini kullandı.
Splash News

2AİLECE HASTALANDILAR
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AİLECE HASTALANDILAR

Son iki yıldır, Hollywood’un en çok kazanan oyuncusu unvanını elinde bulunduran Dwayne Johnson, kendisi ve ailesinin Covid 19 olduğunu söyledi. 

3TESTLER POZİTİF ÇIKTI
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TESTLER POZİTİF ÇIKTI

48 yaşındaki aktör, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

4ÜÇ HAFTADIR YAŞADIKLARINI ANLATTI
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ÜÇ HAFTADIR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Geçmişte Amerikan güreşi de yapan ve pek çok sakatlık atlatan Johnson, hastalık süreciyle ilgili, “Sizinle son 3 haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık" diyen Johnson sözlerini şöyle sürdürdü:

5BU ÇOK FARKLIYDI
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'BU ÇOK FARKLIYDI'

"Şunu söyleyebilirim ki, bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama korona bunların hepsinden daha farklıydı” dedi.

6HERKES KENDİSİNİ VE AİLESİNİ KORUSUN
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'HERKES KENDİSİNİ VE AİLESİNİ KORUSUN'

Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden Johnson, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söylerken, herkesi ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.

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2019 yılında Lauren Hashian ile evlenen Johnson'ın bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Önceki ilişkisinden ise bir tane daha çocuğu var oyuncunun.

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