ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, ailece koronavirüse yakalandıklarını açıkladı
ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, hem kendisinin hem de ailesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
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ZORLAYICI DENEYİM
'The Rock' adıyla tanınan Johnson, sosyal medyadan paylaştığı videoda yaşadıklarını anlattı. Eski bir sporcu olan Johnson, hastalıkla ilgili deneyimlerinin, geçmişte yaşadığı sakatlıklardan bile daha kötü olduğunu belirtti. Johnson, "Yaşadığım en zorlayıcı şeydi" ifadelerini kullandı. Splash News
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AİLECE HASTALANDILAR
Son iki yıldır, Hollywood’un en çok kazanan oyuncusu unvanını elinde bulunduran Dwayne Johnson, kendisi ve ailesinin Covid 19 olduğunu söyledi.
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TESTLER POZİTİF ÇIKTI
48 yaşındaki aktör, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.
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ÜÇ HAFTADIR YAŞADIKLARINI ANLATTI
Geçmişte Amerikan güreşi de yapan ve pek çok sakatlık atlatan Johnson, hastalık süreciyle ilgili, “Sizinle son 3 haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık" diyen Johnson sözlerini şöyle sürdürdü:
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'BU ÇOK FARKLIYDI'
"Şunu söyleyebilirim ki, bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama korona bunların hepsinden daha farklıydı” dedi.
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'HERKES KENDİSİNİ VE AİLESİNİ KORUSUN'
Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden Johnson, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söylerken, herkesi ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.
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2019 yılında Lauren Hashian ile evlenen Johnson'ın bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Önceki ilişkisinden ise bir tane daha çocuğu var oyuncunun.