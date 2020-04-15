ABD’li heyetin Vuhan’daki laboratuvarı gezerek Çin’i uyardığı iddia edildi

Pompeo, "'Virüsün nasıl başladığını ve nereden başladığını anlamak önemlidir. Virüsün tam olarak nereden geldiğini detaylandıran Çin'deki yabani hayvan pazarları raporlarını gördük. Küresel ekonomi kapanmak zorunda kaldı. Ekonomilerin kapanması trajik bir konu ve çok pahalıya mal olacak. Hiçbir ülkenin bir daha böyle bir şeye yol açmayacağından emin olmalıyız'' ifadesini kullandı.