ABD’li heyetin Vuhan’daki laboratuvarı gezerek Çin’i uyardığı iddia edildi
ABD ile Çin, küresel ölçekte büyük toplumsal ve ekonomik hasara yol açan salgına karşı ortak mücadele etmek yerine virüsün kaynağına ilişkin karşılıklı suçlamalara devam ediyor.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu aştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 484 bin 729 kişi iyileşti.
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 231'e ulaştı.
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Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül virüs artık Çin'den çok ABD ve Avrupa'yı etkisi altına almış durumda.
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Çin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi
Çin'de son 24 saatte 46 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 36'sı yurt dışı kaynaklı 46 yeni vaka görüldü.
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ABD UYARMIŞ
ABD medyası, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018’de, Vuhan’da yarasalar gibi hayvanlarda koronavirüs çalışmaları yapan laboratuvarın özensiz güvenlik önlemleri olduğu ve ‘SARS benzeri yeni bir salgına’ neden olma potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde binlerce insan yaşamını yitirirken, ABD ve Çin’in küresel salgın üzerinden gelişen polemiği giderek derinleşiyor.
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ABD basınında çıkan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018’de, Vuhan’da yarasalar gibi hayvanlarda koronavirüs çalışmaları yapan laboratuvarda yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı ve SARS benzeri yeni bir salgına neden olma potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.
Haberde, Vuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ve Pekin Büyükelçiliği Çevre, Bilim, Teknoloji ve Sağlık Danışmanı Rick Switzer tarafından liderlik edilen bir ABD heyetinin Vuhan seviye dört biyogüvenlik laboratuvarını Ocak’tan Mart 2018’e kadar birçok kez ziyaret ettiğini yazdı.
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LABORATUARDAKİ PERSONEL BİLGİLERİ GİZLİ DOSYADA
Ayrıca haberde ABD'li heyetin laboratuvarın güvenlik önlemlerini artırmasına yardımcı olmak için yardım isteyen 2 ‘hassas fakat gizli olmayan’ dosyayı Washington’a geri gönderdiği ifadelerine yer verildi.
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ABD medyasının aktardığı haberde, 19 Ocak 2018 tarihli gizli ibareli dosyada ABD'li heyetin Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarındaki bilim insanları ile görüşmesinde enstütüde eğitilmiş teknisyen ve araştırmacı eksikliği bulunduğu notunun düşüldüğü belirtildi.
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POMPEO TEHDİT ETTİ
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin yönetimini koronavirüs salgını hakkında zamanında bilgi vermediği için eleştirdi.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında zamanında bilgi vermediği için eleştirerek, sorumluların hesap vereceği bir zamanın geleceğini söyledi.
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Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Mike Pompeo, Çin'in küresel koronavirüs hasarından sorumlu olup olmayacağına ilişkin konuştu.
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Pompeo, ''Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda Amerikan ve sonra küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız ancak suçlama zamanı gelecek." diye konuştu.
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ABD Dışişleri Bakanı, Çin'in Vuhan şehrinde başlayan Kovid-19 virüsünün yeterince hızlı bilinmediğini belirterek, ''Çin hükümeti, Çin Komünist Partisi bu bilgiyi zamanında vermedi. Bu çok esef verici." dedi.
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Pompeo, Çin'in koronavirüs krizine karşı sorumluluğu konusunda küresel anlamda çok sayıda tartışma yapılması gerektiğine dikkati çekti.
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Pompeo, "'Virüsün nasıl başladığını ve nereden başladığını anlamak önemlidir. Virüsün tam olarak nereden geldiğini detaylandıran Çin'deki yabani hayvan pazarları raporlarını gördük. Küresel ekonomi kapanmak zorunda kaldı. Ekonomilerin kapanması trajik bir konu ve çok pahalıya mal olacak. Hiçbir ülkenin bir daha böyle bir şeye yol açmayacağından emin olmalıyız'' ifadesini kullandı.
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Çin Devlet Konseyi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladıklarını bildirdi.
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Devlet Konseyi Yeni Tip Koronavirüse Karış Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizmasından yapılan açıklamaya göre, aşılar, Çin Ulusal Farmasötik Grubu (Sinopharm) bünyesinde faaliyet gösteren Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile Sinovac Araştırma ve Geliştirme Şirketince geliştirildi.
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İnsanların bağışıklık kabiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla ölü patöjenik mikro organizmalardan geliştirilen inaktif aşıların, onayın alınmasının ardından klinik deneylerine başlandı.
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Söz konusu aşıların kontrol edilebilir kalite standartları ve geniş çaplı koruma özelliği bulunuyor.
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Çin’de, Kovid-19’a karşı birden fazla aşı üzerinde çalışılıyor ve farklı bilimsel yaklaşımlar deneniyor.
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Çinli bilim adamları, Kovid-19’a karşı ölü patojenik mikroorganizmalardan geliştirilen inaktif aşılar, canlılığı azaltılmış mikroorganizma aşıları, genetiği değiştirilmiş alt birim aşıları, DNA tabanlı aşılar, nükleik asit ve grip virüsü kullanılarak geliştirilen aşılar üzerinde çalışmalar yürütüyor.
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Ülkede, dün de Çin Askeri Tıp Akademisi Biyoteknoloji Enstitüsünden araştırmacılar tarafından geliştirilen bir aşının ikinci aşama klinik denemelerine, perşembe günü salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde başlandığı belirtilmişti.
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Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesinde yürütülen ikinci aşama denemelere, en yaşlısı 84 yaşındaki sağlıklı 500 gönüllü katılmıştı.
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Söz konusu aşının alt birim aşı olduğu ve Kovid-19'un hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği vurgulanmıştı.