ABD'li genç iki ayda 3 kez Covid-19 çıktı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 258 bin 511 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 247 bin 433 kişi de iyileşti.
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Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 741 bin 276 yükseldi.
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En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 237 bin 761 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 72 bin 275 kişi yaşamını yitirdi.
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Teksas'da yaşayan Christian Bermea son 2 ayda 3 kez Covdi-19'a yakalandı. Bermea'nın en büyük korkusu ise virüsün hala vücudunda olması.
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26 yaşındaki Bermea, 16 Mart’ta kuru öksürük ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı. Genç adam vücudundaki semptomlar geçmeyince hastaneye başvurdu.
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Houston, Teksas'ta yaşayan Christian Bermea ilk 19 Mart günü yapılan Covid-19 testinde pozitif çıktı ve tedavi sürecinin ardından evinde izolasyon süreci başladı.
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Bermea hayatının şunu ise 13 Nisan'da test sonucunun pozitif çıkması ile tekrar yaşadı. Tekrar evde izolasyona geçen genç adam, 1 Mayıs'ta tekrar teste girdi ve tekrar Covid-19 pozitif çıktı.
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The Sun gazetesinde yer alan habere göre, "Şu an başlangıçtan çok daha iyi hissediyorum, ancak hala tamamen iyileştiğimi söyleyemem. Koku alma duyum hala eskiden olduğu kadar iyi değil, yorgunluk ve nefes darlığı sorunlarım hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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Genç adam, iki ay önceki kadar hasta hissetmese de, hala semptomlar yaşadığını ve kendini izole etmeye devam ettiğini söylüyor.
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Bu hafta bir kez daha test yapılacağını belirten Bermea, "Karantinada 52. günüm oldu ve hala devam ediyor. Bu virüs sadece fiziksel bir süreç değil, aynı zamanda zihinsel bir süreci de kapsıyor." ifadelerini kullanıyor.
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ABD'li genç gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkta özellikle karantina sürecinde düşüncelerinizle baş başa kalıyorsunuz. Evet hala korkuyorum ve endişeliyim çünkü hala vücudumda bu virüsü taşıyorum. Yine pozitif sonuç çıkarsa yeni testler için biraz bekleyeceğim" dedi.
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Konuyla ilgili ise ABD basınına açıklamalarda bulunan Kelsey Seybold kliniği'nden Dr. Eric Sandberg, Bermea tipi hastaların birçok soru işareti doğurduğunu ifade ediyor.
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Sandberg, "Pozitif test sonucu bazen hastalığı başkalarına bulaştıracağınız anlamına gelmez. Vücudunuzda genetik kodun bir parçası olduğu anlamına gelir" ifadelerini kullanıyor.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
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İspanya (250 bin 561), İtalya (213 bin 13), İngiltere (194 bin 990), Fransa (170 bin 551), Almanya (167 bin 7), Rusya (165 bin 929), Türkiye (129 bin 491), Brezilya (115 bin 953), İran (99 bin 970), Çin (82 bin 883), Kanada (62 bin 46), Peru (51 bin 189), Belçika (50 bin 509), Hindistan (49 bin 436),
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Hollanda (41 bin 87), Ekvador (31 bin 881), Suudi Arabistan (30 bin 251), İsviçre (30 bin 9), Meksika (26 bin 25), Portekiz (25 bin 702), İsveç (23 bin 216), Pakistan (22 bin 550), Şili (22 bin 16), İrlanda (21 bin 983), Singapur (20 bin 198), Belarus (18 bin 350), Katar (17 bin 142), İsrail (16 bin 314),
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Japonya (15 bin 965), Avusturya (15 bin 650), Birleşik Arap Emirlikleri (15 bin 192), Polonya (14 bin 647), Romanya (13 bin 837), Ukrayna (13 bin 184), Endonezya (12 bin 71), Bangladeş (10 bin 929), Güney Kore (10 bin 806) ve Filipinler (10 bin 4)"
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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
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İngiltere 29 bin 427, İtalya 29 bin 315, İspanya 25 bin 613, Fransa 25 bin 531, Belçika 8 bin 16, Brezilya 7 bin 958, Almanya 6 bin 993, İran 6 bin 340, Hollanda 5 bin 168, Çin 4 bin 633, Kanada 4 bin 43,
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Türkiye 3 bin 520, İsveç 2 bin 854, Meksika 2 bin 507, İsviçre 1795, Hindistan 1695, Ekvador 1569, Rusya 1537, Peru 1444, İrlanda 1339, Portekiz 1074, Endonezya 872, Romanya 854, Polonya 723,
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Filipinler 658, Avusturya 606, Japonya 569, Pakistan 526, Ukrayna 327, Güney Kore 255, Şili 275, İsrail 238, Suudi Arabistan 200, Bangladeş 183, Birleşik Arap Emirlikleri 146, Belarus 107, Singapur 18, Katar 12."
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini söyledi.
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Kovid-19 dönemindeki ilk seyahatini Arizona'ya yapan Trump, burada ABC News'e özel bir röportaj verdi.
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Ülkede bazı eyaletlerin Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başladığına işaret eden Trump, "Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız." dedi.
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Trump, Kovid-19 önlemleri nedeniyle işlerini kaybeden kişilerin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığına dikkati çekerek, "Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de önlemleri gevşeterek bunu yapıyoruz." diye konuştu.
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Virüs önlemlerinin uzun süreli uygulanamayacağını savunan Trump, "Önümüzdeki 3 yıl boyunca evimizde oturamayız. Ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.