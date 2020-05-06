ABD'li genç iki ayda 3 kez Covid-19 çıktı

İspanya (250 bin 561), İtalya (213 bin 13), İngiltere (194 bin 990), Fransa (170 bin 551), Almanya (167 bin 7), Rusya (165 bin 929), Türkiye (129 bin 491), Brezilya (115 bin 953), İran (99 bin 970), Çin (82 bin 883), Kanada (62 bin 46), Peru (51 bin 189), Belçika (50 bin 509), Hindistan (49 bin 436),