MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriABD'li gazeteci Andre Vltchek İstanbul'da ölü bulundu - Andre Vltchek kimdir?
GeriGündem ABD'li gazeteci Andre Vltchek İstanbul'da ölü bulundu - Andre Vltchek kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 12:30 | 

ABD'li gazeteci Andre Vltchek İstanbul'da ölü bulundu - Andre Vltchek kimdir?

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümü polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ olarak geçti. Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı belirtildi.Peki, Andre Vltchek kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

André Vltchek, SSCB doğumlu Amerikalı politik analist, gazeteci ve film yapımcısıdır. Vltchek Leningrad'da doğdu, ancak daha sonra vatandaşlığa geçmiş bir ABD vatandaşı oldu. ABD, Şili, Peru, Meksika, Vietnam, Samoa ve Endonezya'da yaşadı. Peru,Keşmir, Meksika, Bosna, Sri Lanka, Kongo, Hindistan, Güney Afrika, Doğu Timor, Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'daki silahlı çatışmaları ele aldı.

2
Abone Olgoogle-news

Vltchek, 2004 yılından beri Oakland Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırmacı olarak hizmet veriyordu.

3
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi