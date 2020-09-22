ABD'li gazeteci Andre Vltchek İstanbul'da ölü bulundu - Andre Vltchek kimdir?
ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümü polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ olarak geçti. Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı belirtildi.Peki, Andre Vltchek kimdir?
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André Vltchek, SSCB doğumlu Amerikalı politik analist, gazeteci ve film yapımcısıdır. Vltchek Leningrad'da doğdu, ancak daha sonra vatandaşlığa geçmiş bir ABD vatandaşı oldu. ABD, Şili, Peru, Meksika, Vietnam, Samoa ve Endonezya'da yaşadı. Peru,Keşmir, Meksika, Bosna, Sri Lanka, Kongo, Hindistan, Güney Afrika, Doğu Timor, Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'daki silahlı çatışmaları ele aldı.
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Vltchek, 2004 yılından beri Oakland Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırmacı olarak hizmet veriyordu.