ABD'li gazeteci Andre Vltchek İstanbul'da ölü bulundu - Andre Vltchek kimdir?

André Vltchek, SSCB doğumlu Amerikalı politik analist, gazeteci ve film yapımcısıdır. Vltchek Leningrad'da doğdu, ancak daha sonra vatandaşlığa geçmiş bir ABD vatandaşı oldu. ABD, Şili, Peru, Meksika, Vietnam, Samoa ve Endonezya'da yaşadı. Peru,Keşmir, Meksika, Bosna, Sri Lanka, Kongo, Hindistan, Güney Afrika, Doğu Timor, Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'daki silahlı çatışmaları ele aldı.