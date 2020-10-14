Magazin Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 08:22 | 14 Ekim 2020 - 08:24

ABD’li fenomen Türkçe 'Beni rahat bırakın' yazdı! Sheyenne Shea bilmecesi...

Türkler gerçekten başka bir ülkenin fenomenini tacizleriyle bezdirip Türkçe “Beni rahat bırakın” diye mesaj yazacak hale getirmiş olabilir mi? Öyle şeyler yaşıyoruz ki uydurma bir haber de olsa insan dikkat kesiliyor. Bakalım, akla kara çok yakında çıkar meydana...