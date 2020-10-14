ABD’li fenomen Türkçe 'Beni rahat bırakın' yazdı! Sheyenne Shea bilmecesi...
Türkler gerçekten başka bir ülkenin fenomenini tacizleriyle bezdirip Türkçe “Beni rahat bırakın” diye mesaj yazacak hale getirmiş olabilir mi? Öyle şeyler yaşıyoruz ki uydurma bir haber de olsa insan dikkat kesiliyor. Bakalım, akla kara çok yakında çıkar meydana...
ABD’li fenomen... Sheyenne Shea... Instagram’da @sheyliee olarak biliniyor. 108 bin takipçisi var.
İddia o ki Instagram’ın hikâyeler bölümünden hem İngilizce hem Türkçe bir paylaşım yaparak Türk erkeklerinin tacizinden şikâyet ediyor.
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Haberi okur okumaz @sheyliee hesabını kontrol ettim. Öyle bir paylaşım bulamadım.
Ama hikâye paylaşımları 24 saatte siliniyor.
Belki ben yakalayamadım. İnternette dolaşan ve farklı saatlerde ekran görüntüsü alınmış fotoğraflardaysa fenomenin şöyle yazdığı görülüyor:
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“Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye’ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Aylardır Türk erkeklerinden ölüm tehditleri ve fazlasını içeren taciz mesajları alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler.”
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Haber uydurma olabilir. İnternet asparagası falan... Hatta hesap toptan sahte olabilir. Yine de Türkiye’de öyle şeyler yaşıyoruz ki insan böyle şeyler karşısında pürdikkat kesiliyor.
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Eğer olay yaşanmış ve gerçekse:
◊ Vay halimize! Kendi kadınlarımıza yaptığımız taciz sınırlarımızı, okyanusları aşmış; ülke dışına taşmış demektir. ◊ Cinsel açlığımız ve saldırganlığımız artık başka halklara da musallat olmaya başladı demektir. ◊ Bizi bu hale getiren nedir, herkes başını iki elinin arasına alıp iyice düşünmeli demektir.
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Eğer olay uydurma ya da komploysa:
◊ Amerikalı bir fenomen Türkleri kullanarak popülaritesini artırmaya çalışıyor olabilir. ◊ Hadi tacizi anladık, ölüm tehdidi ne? İddia sahibi fenomenin bunları ifşa edip kanıtlaması gerekir. ◊ Rezilliği bir yana, hakkımızda kötü propaganda yapmaya çalışanların eline büyük koz verildi demektir. Bakalım, akla kara çok yakında çıkar meydana...