Abdest nasıl alınır? Sırasıyla abdest alma ve resimli 'abdest nasıl alınır' rehberi

ABDEST: 1-ELLER Abdest, su ya da toprak aracılığıyla alınabilmektedir. Su bulunmayan ortamlarda teyemmüm ile alınan abdest, suya erişilen koşullarda kullanılmamaktadır. İşte, abdest alınışı hakkında adım adım bilgilerAbdest almak için kullanacağınız suyu çok fazla açmamaya ve israf etmeden kullanmaya özen gösterin. Abdest almak için öncelikle kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.



Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.