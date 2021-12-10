Abdest nasıl alınır? Resimli namaz abdesti alma sırası (kolay anlatım)

ABDEST NASIL ALINIR: 1-ELLER

Namaz abdesti nasıl alınır farzları nelerdir gibi sorular, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Abdest alma sırası riayet edilmesi gereken önemli bir dini vecibedir. Resimli abdest alma rehberi, bu açıdan abdest almayı öğrenebilme kapsamında önemlidir. Abdest, İslam dininin önemli hükümleri arasında yer almaktadır. Kuran-ı Kerim'de 'Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın' ayeti ile önemi vurgulanan abdest, farz olarak nitelendirilmektedir. İşte, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için resimli abdest alma rehberi



Abdest almak için kullanacağınız suyu çok fazla açmamaya ve israf etmeden kullanmaya özen gösterin. Abdest almak için öncelikle kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.



Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.