Abdest nasıl alınır? Resimli namaz abdesti alma sırası (kolay anlatım)
Abdest nasıl alınır ve abdest sırası nasıl olmalı sorusu İbadetlerini gerçekleştirmek üzere namaz kılacak Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan sorular sayfasında abdestin alımıyla ilgili detaylar yer alıyor. Diyanet bilgisine göre önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilerek abdest alınmaya başlanır. Abdest, su ya da toprak aracılığıyla alınabilmektedir. Su bulunmayan ortamlarda teyemmüm ile alınan abdest, suya erişilen koşullarda kullanılmamaktadır. Peki, abdest nasıl alınır? İşte, resimli namaz abdesti alınışı hakkında bilgiler.
ABDEST NASIL ALINIR: 1-ELLER
Namaz abdesti nasıl alınır farzları nelerdir gibi sorular, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Abdest alma sırası riayet edilmesi gereken önemli bir dini vecibedir. Resimli abdest alma rehberi, bu açıdan abdest almayı öğrenebilme kapsamında önemlidir. Abdest, İslam dininin önemli hükümleri arasında yer almaktadır. Kuran-ı Kerim'de 'Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın' ayeti ile önemi vurgulanan abdest, farz olarak nitelendirilmektedir. İşte, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için resimli abdest alma rehberi
Abdest almak için kullanacağınız suyu çok fazla açmamaya ve israf etmeden kullanmaya özen gösterin. Abdest almak için öncelikle kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
Abdest almak için kullanacağınız suyu çok fazla açmamaya ve israf etmeden kullanmaya özen gösterin. Abdest almak için öncelikle kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.
Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
ABDEST: 7-BAŞ
Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.