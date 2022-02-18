Abdest nasıl alınır? Erkek ve kadın için resimli abdest alma rehberi

Abdest nasıl alınır ve abdest sırası nasıl olmalı sorusu İbadetlerini gerçekleştirmek üzere namaz kılacak Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan sorular sayfasında abdestin alımıyla ilgili detaylar yer alıyor. Diyanet bilgisine göre önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilerek abdest alınmaya başlanır. Abdest, su ya da toprak aracılığıyla alınabilmektedir. Su bulunmayan ortamlarda teyemmüm ile alınan abdest, suya erişilen koşullarda kullanılmamaktadır. Peki, abdest nasıl alınır? İşte, resimli namaz abdesti alınışı hakkında bilgiler.



Abdest almak için kullanacağınız suyu çok fazla açmamaya ve israf etmeden kullanmaya özen gösterin. Abdest almak için öncelikle kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.



Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.