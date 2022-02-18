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Abdest nasıl alınır? Erkek ve kadın için resimli abdest alma rehberi

#Abdest#Abdest Nasıl Alınır#Abdest Alma

Namaz abdesti nasıl alınır farzları nelerdir gibi sorular, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Abdest alma sırası riayet edilmesi gereken önemli bir dini vecibedir. Resimli abdest alma rehberi, bu açıdan abdest almayı öğrenebilme kapsamında önemlidir. Abdest, İslam dininin önemli hükümleri arasında yer almaktadır. Kuran-ı Kerim'de 'Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın' ayeti ile önemi vurgulanan abdest, farz olarak nitelendirilmektedir. İşte, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için resimli abdest alma rehberi

1/11Abdest nasıl alınır Erkek ve kadın için resimli abdest alma rehberi

Abdest nasıl alınır ve abdest sırası nasıl olmalı sorusu İbadetlerini gerçekleştirmek üzere namaz kılacak Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan sorular sayfasında abdestin alımıyla ilgili detaylar yer alıyor. Diyanet bilgisine göre önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilerek abdest alınmaya başlanır. Abdest, su ya da toprak aracılığıyla alınabilmektedir. Su bulunmayan ortamlarda teyemmüm ile alınan abdest, suya erişilen koşullarda kullanılmamaktadır. Peki, abdest nasıl alınır? İşte, resimli namaz abdesti alınışı hakkında bilgiler.

Abdest almak için kullanacağınız suyu çok fazla açmamaya ve israf etmeden kullanmaya özen gösterin. Abdest almak için öncelikle kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

2/11ABDEST: 2-AĞIZ

ABDEST: 2-AĞIZ

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

3/11ABDEST: 3-BURUN

ABDEST: 3-BURUN

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

4/11ABDEST: 4-YÜZ

ABDEST: 4-YÜZ

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

5/11ABDEST: 5-SAĞ KOL

ABDEST: 5-SAĞ KOL

Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

6/11ABDEST: 6-SOL KOL

ABDEST: 6-SOL KOL

Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

7/11ABDEST: 7-BAŞ

ABDEST: 7-BAŞ

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

8/11ABDEST: 8-KULAKLAR

ABDEST: 8-KULAKLAR

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

9/11ABDEST: 9-ENSE

ABDEST: 9-ENSE

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

10/11ABDEST: 10-SAĞ AYAK

ABDEST: 10-SAĞ AYAK

Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

11/11ABDEST: 11-SOL AYAK

ABDEST: 11-SOL AYAK

Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.

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