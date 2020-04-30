ABD'de rakamlar korkunç seviyelere çıktı! Bu fotoğraflar geldi

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: "Brezilya (78 bin 162), Kanada (51 bin 231), Belçika (47 bin 859), Hollanda (38 bin 802), Peru (33 bin 931), Hindistan (33 bin 62), İsviçre (29 bin 407), Portekiz (24 bin 505), Ekvador (24 bin 258), Suudi Arabistan (21 bin 402), İsveç (20 bin 302), İrlanda (20 bin 253), Meksika (16 bin 752), İsrail (15 bin 782), Singapur (15 bin 641), Pakistan (15 bin 525), Avusturya (15 bin 402), Şili (14 bin 885), Japonya (13 bin 736), Belarus (13,181), Polonya (12 bin 640), Katar (12,564), Romanya (11,978), BAE (11,929) ve Güney Kore (10 bin 761)."