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Dünya
AA
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 10:59,

ABD'de rakamlar korkunç seviyelere çıktı! Bu fotoğraflar geldi

ABD koronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi. Hayatını kaybeden ve vaka sayısının korkunç rakamlara ulaşmasının ardından cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde aşırı yoğunluk yaşandı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 bini geçti.

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Çinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 61 bin 669'a yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 64 bin 572'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 147 bin 411 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

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ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23,384 ve vaka sayısı ise 299,691 olarak rapor edilmesinden sonra cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde aşırı yoğunluk yaşandı.

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Ülke çapında salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'u 6,771 ölü ve 116,365 vaka ile New Jersey takip etti.

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New York şehrindeki Gerard J. Neufeld Cenazeevi'nde de aşırı yoğunluk görüldü.

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Bu arada ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin rapor edilen rakamlardan daha fazla olduğu ileri sürüldü.

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New York Times’in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına dayandırdığı haberinde, salgında en fazla etkilenen ülkedeki 7 eyaletin ölüm kayıtları incelendi.

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Haberde, son 5 yılın ölüm oranları ile karşılaştırmalar yapılarak 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında New York, New Jersey, Michigan, Massachusetts, Illinois, Maryland ve Colorado eyaletlerdeki toplam ölümlerin yüzde 50'den fazla olduğu kaydedildi.

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Yapılan karşılaştırmalara göre ülkede 11 Nisan itibarıyla virüsten ölenlerin resmi rakamlardan 9 bin daha fazla olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

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ABD’de salgının en fazla vurduğu eyalet olan New York’ta ölümlerin 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında normal zamanlardan 3 kat arttış gösterdiği, son CDC raporlarına göre ise bu artışın 6 katına kadar çıktığı vurgulandı.

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Öte yandan haberde, tedavi edilebilir hastalığı olduğu halde virüs kapma korkusuyla hastaneye gitmekten çekindiği için hayatını kaybeden vatandaşların da olabileceğine dikkat çekildi.

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Normal zamanlarda en fazla ölüme sebep olan kalp krizi rahatsızlığının salgın sürecinde hastane kayıtlarında yüzde 38 azalması buna örnek olarak gösterildi.

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Haberde ayrıca ülkede ölüm sertifikası işlemlerinin 8 haftaya kadar sürmesinden dolayı ulaşılan rakamların ön kayıtlar olduğuna ve CDC'nin son haftalarda “muhtemel” ölümleri de eklemeye başladığına dikkat çekildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 14 Nisan itibarıyla "muhtemel" virüs ölümlerinin de resmi sayılara dahil edileceğini açıklamıştı.

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CDC, 14 Nisan'a kadar sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ediyor, "muhtemel vaka" olarak nitelendirilen, klinik bulguları koronavirüse işaret eden ancak test yaptırmayan kişiler istatistiklerin dışında tutuluyordu.

16Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı
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Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 200 bin 414'e ulaştı.

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En çok vaka görülen ülke 1 milyon 55 bin 303 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 236 bin 899 ile İspanya, 203 bin 591 ile İtalya, 167 bin 518 ile Fransa, 165 bin 221 ile İngiltere, 161 bin 173 ile Almanya, 117 bin 589 ile Türkiye, 99 bin 399 ile Rusya ve 93 bin 657 ile İran izledi.

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Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 858 vaka kayda geçti.

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Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: "Brezilya (78 bin 162), Kanada (51 bin 231), Belçika (47 bin 859), Hollanda (38 bin 802), Peru (33 bin 931), Hindistan (33 bin 62), İsviçre (29 bin 407), Portekiz (24 bin 505), Ekvador (24 bin 258), Suudi Arabistan (21 bin 402), İsveç (20 bin 302), İrlanda (20 bin 253), Meksika (16 bin 752), İsrail (15 bin 782), Singapur (15 bin 641), Pakistan (15 bin 525), Avusturya (15 bin 402), Şili (14 bin 885), Japonya (13 bin 736), Belarus (13,181), Polonya (12 bin 640), Katar (12,564), Romanya (11,978), BAE (11,929) ve Güney Kore (10 bin 761)."

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

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Salgın nedeniyle dünya genelinde 227 bin 270 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 995 bin 405 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 984 bin 149 aktif enfekte kişi bulunuyor.

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