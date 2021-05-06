ABD'den Kovid-19'u bitirmek için flaş karar! Aşı üreticileri şokta
ABD'den koronavirüs ile ilgili flaş bir karar geldi. Aşıların patent hakkından feragat edilmesi için ilk adım atıldı. Bu gelişme sonrası aşı üreticisi firmaların hisselerinde sert düşüşler yaşandı.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Salgının ilk gününden bu yana virüs dünya genelinde 150 milyonun üzerinde insana bulaştı ve 3 milyonun üzerinde kişinin canına mal oldu.
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Pandemiye karşı şu an için elimizdeki en güçlü silah aşı. Pandemi ile mücadele kapsamında pek çok aş geliştirildi ve dünya genelinde on milyonlarca insan aşılandı.
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Ancak pandemiyi bitirmesi beklenen aşılar ile ilgili çok büyük bir sorun var; Fikri mülkiyet. Aşı üreticileri uzun bir süredir geliştirdikleri ürünlerin i 'fikri mülkiyet' kapsamında olduğu için formüllerini paylaşmıyor.
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Her gün binlerce insanın canına mal olduğu günümüzde tepkilere neden olan bu politikaya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) flaş bir hamle geldi.
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ABD’den aşılarda fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek geldi. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yazılı açıklamayla Washington Yönetimi'nin aşılardaki fikri mülkiyet hakkından feragat edilmesine destek verdiğini duyurdu.
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Tai konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bu görüşmeler, kurumun mutabakat temelli doğası ve meselenin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, zaman alacaktır' ifadelerini kullandı.
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DTÖ'deki müzakerelere aktif olarak katılacaklarının altını çizen Tai, bu müzakerelerin zaman alabileceğini belirtti. Tai, ayrıca Kovid-19 aşılarının üretilmesi için gereken ham maddelerin artırılması için de mesai harcayacaklarını bildirdi.
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Müzakerelerde üyeler, DTÖ'nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nın kurallarının gevşetilmesi için baskı yapıyor. Oybirliğine dayalı bir karar alma mekanizmasına sahip DTÖ'de bu nedenle 164 üyenin tamamının aynı fikirde olması ya da ikna edilmeleri gerekiyor.
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AB'DEN DESTEK
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Perşembe günü yaptığı açıklamada, Brüksel'in Kovid-19 aşılarına ilişkin patentlerden feragat etmeye yönelik ABD destekli bir öneriyi görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
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BEYAZ SARAY DOĞRULADI
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği basın toplantısında, fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemlerinde olduğunu doğrulamış, ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığının altını çizmişti.
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DSÖ BAŞKANINDAN DESTEK
Bu gelişmeyi CNN International okurlarına 'Başkan Biden insanlığı seçti' manşeti ile duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise attığı tweet ile bu karara destek verdi.
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Ghebreyesus yaptığı paylaşımda 'Bu KOvid-19 ile mücadelede muazzam bir an' dedi ve ABD Başkanı Biden ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'yi güçlü liderlik örneği gösterdikleri için tebrik etti.
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HİSSELERİ SERT DÜŞRÜ!
Açıklamanın ardından aşı üreten ilaç şirketlerinin hisse fiyatlarında sert düşüş gözlendi. 188 dolardan işlem gören BionTech hisseleri 164 dolara kadar düşerken, Moderna ve Pfizer'ın hissleri de kan kaybetti.
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GATES ÜRETİCİLERDEN YANA TAVIR ALMIŞTI
Öte yandan Şirketlerin bu politikası hakkında Bill Gates tepki çeken bir açıklamada bulundu. Pek çok aşı şirketinde yatırımı bulunan Gates, İngiliz Sky News'e verdiği mülakatta bu şirketlerin aşı tariflerini paylaşılmasını gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda 'hayır' cevabını vermişti.
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Gates aşı üreticilerinin sıkça dile getirdiği fikri mülkiyetin "işleri engelleyen şey" olmadığının altını çizmişti.
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Dünya genelinde her gün binlerce kişinin hayatına mal olan virüse rağmen şirketlerin aşı tariflerini paylaşmaması bir süredir tepki çekiyordu. Gates'in bu şirketlere hak vermesi sonrası ABD'li milyarder de tepkilerin hedefi olmuş ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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Özellikle Hindistan başta olmak üzere yeni Kovid dalgası ile boğuşan ülkeler olduğunu anımsatan kullanıcılar, Gates'i ve aşı şirketlerini kar etmek uğruna binlerce insanın ölmesine göz yummakla suçlanmıştı.