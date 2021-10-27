ABD'den flaş dördüncü doz açıklaması

Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, tam olarak aşılanmış olmalarına rağmen, bağışıklığı baskılanmış kişilerin hastaneye kabul edilme veya enfeksiyondan ölme olasılığının diğer aşılı bireylere kıyasla 484 kat daha fazla olduğunu gösterdi.