ABD'den flaş dördüncü doz açıklaması

ABD'li sağlık yetkilileri, koronavirüsle mücadale kapsamında attıkları yeni bir adımla Moderna veya Pfizer aşısının üçüncü dozundan altı ay sonra ikinci bir güçlendirici aşı önerdiklerini açıkladılar. Dördüncü doz önerilen kişiler ise yaklaşık 9 milyon kişi...
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Koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama son hızla devam ederken bu yıl bazı ülkelerde vakaların hızla yükselmesi ve yeniden enfekte olanların sayısının artması endişe yarattı.
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Kış aylarının da gelmesiyle vaka sayılarının artmasından endişe duyan bir çok ülke güçlendirici aşıları tartışırken ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bağışıklığı baskılanmış hastaların dördüncü bir Kovid aşısına ihtiyacı olacağını söyledi
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CDC’nin güncellenmiş yönergelerine göre, 18 yaşın üzerinde olan ve orta veya ciddi derecede bağışıklığı baskılanmış olanların, Moderna veya Pfizer aşısının üçüncü dozunu aldıktan altı ay sonra ek bir aşıya ihtiyaç duyabilecekleri belirtildi.
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Açıklamada dördüncü dozun Janssen dahil olmak üzere mevcut üç aşıdan herhangi biri olabileceği belirtildi.
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Orta derecede ya da ciddi derecede bağışıklığı baskılanmış kişiler, kanser, organ nakli alıcıları veya HIV tedavisi görenler bu kategoride yer alıyor
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CDC'nin verilerine göre, ABD'de yaşayan yaklaşık 9 milyon kişi bu kategoriye giriyor. Ağustos ayının başlarında, ajans kategori için üçüncü bir doz güçlendirici kullanımına izin vermişti.
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CDC geçen hafta tüm Amerikalılar için başlangıçta aldıkları aşılardan farklı olabilecek destekleyici aşıları onayladı.Bu ayın başlarında da Dünya Sağlık Örgütü, altta yatan sağlık koşulları nedeniyle bağışıklığı düşük olanlar için ek dozlar tavsiye etmişti.
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Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, tam olarak aşılanmış olmalarına rağmen, bağışıklığı baskılanmış kişilerin hastaneye kabul edilme veya enfeksiyondan ölme olasılığının diğer aşılı bireylere kıyasla 484 kat daha fazla olduğunu gösterdi.
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CDC tarafından Eylül ayında yayınlanan bir çalışmada, Covid-19 güçlendirici aşının yan etkilerinin, insanların ikinci aşı dozundan sonra yaşadıklarıyla benzer olacağı ifade edildi.
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Yan etkilerin çoğunlukla hafif veya orta derecede olduğu ve kol ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısını içerdiği belirtildi.
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Araştırmaya göre, insanların yaklaşık yüzde 28'i rutin aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyleyerek yan etkileri çoğunlukla aşıdan sonraki gün yaşadı.
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Yapılan son araştırmalar koronavirüsle mücadelede sadece aşıya güvenilmemesi gerektiğini vurgularken. Uzmanlardan tedbirleri elden bırakmayın uyarıları geliyor