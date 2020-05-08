hurriyet.com.tr- Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 17:08,
ABD'den Çin'i çıldırtacak adım: Kahraman doktor Wenliang'ın adını verecekler
ABD koronavirüsün kaynağı nedeniyle Çin'le arasında yaşanan çatışmayı körükleyecek bir adım geliyor
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ABD ve Çin arasındaki koronavirüs çatışması boyut atlayacak gibi görünüyor.
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Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda ortaya çıktığını iddia etmiş ve elinde konuyla alakalı deliller olduğunu söylemişti. DSÖ ise ABD’nin bu iddialara yönelik hiçbir kanıt göstermediğini vurguladı.
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığını iddia etmişti.
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Söz düellosu devam ederken ABD'den Çin'i çıldırtacak adım
Cumhuriyetçi senatörlerden çok ilginç bir teklif geldi.
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Cumhuriyetçi Parti senatörleri, başkent Washington’da Çin Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın adının değiştirilmesi için harekete geçti.
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Çin Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın yeni isminin salgının başlangıcında insanları uyarmaya çalışan ve Pekin hükümetinin baskılarıyla karşılaşan kahraman doktor Li Wenliang (Li Wenliang Plaza) olması isteniyor.
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Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Tom Cotton, konuyla ilgili resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
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Cotton, "Vuhan virüsüne karşı meslektaşlarını uyarmaya çalışan Dr. Li Wenliang'ın unutulmasını istemiyoruz. Gördüğü zulüm ve ölümünden sorumlu olan rejimin büyükelçiliğinin dışına kalıcı olarak ismini eklersek bunu sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
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Dr. Li Wenliang kimdir?
30 Aralık tarihinde Vuhan'da genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:
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Virüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliang, hastaları tedavi etmeye çalışırken koronavirüsün kurbanı oldu.
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Wenliang'ın ölümü Çin halkını derinden sarsarken inanılmaz bir öfke doğurdu.
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Li Wenliang'ın Çin'in yaygın iletişim programı üzerinden attığı uyarı mesajı viral hale gelmişti.
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Pekin Hükümeti ise Wenliang'ı yalan söylenti çıkarmakla suçlamış ve yıldırmaya çalışmıştı.
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Wenliang ardından hastaları tedavi etmeye çalışırken virüse yakalandı ve çalıştığı hastanede hayata gözlerini yumdu.
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 270 bin 740 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 344 bin 278 kişi de iyileşti.
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Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bin 999'a yükseldi.
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En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 292 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 76 bin 938 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
İspanya (256 bin 855), İtalya (215 bin 858), İngiltere (206 bin 715), Rusya (177 bin 160), Fransa (174 bin 791), Almanya (169 bin 430), Brezilya (135 bin 773), Türkiye (133 bin 721), İran (103 bin 135), Çin (82 bin 886), Kanada (64 bin 922), Peru (58 bin 526), Hindistan (56 bin 409), Belçika (51 bin 420), Hollanda (41 bin 774),
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Suudi Arabistan (33 bin 731), Ekvador (30 bin 298), İsviçre (30 bin 126), Meksika (29 bin 616), Portekiz (26 bin 715), Pakistan (25 bin 837), İsveç (24 bin 623), Şili (24 bin 581), İrlanda (22 bin 385), Singapur (20 bin 939), Belarus (20 bin 168), Katar (18 bin 890), İsrail (16 bin 381),
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Birleşik Arap Emirlikleri (16 bin 240), Japonya (16 bin 189), Avusturya (15 bin 752), Polonya (15 bin 47), Romanya (14 bin 499), Ukrayna (13 bin 691), Endonezya (12 bin 776), Bangladeş (12 bin 425), Güney Kore (10 bin 822), Filipinler (10 bin 343) ve Danimarka (10 bin 83)."
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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
İngiltere 30 bin 615, İtalya 29 bin 958, İspanya 26 bin 70, Fransa 25 bin 987, Brezilya 9 bin 190, Belçika 8 bin 415, Almanya 7 bin 392, İran 6 bin 486, Hollanda 5 bin 288, Çin 4 bin 633, Kanada 4 bin 408,
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Türkiye 3 bin 641, İsveç 3 bin 40, Meksika 2 bin 961, Hindistan 1890, İsviçre 1810, Ekvador 1654, Peru 1627,
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Rusya 1625, İrlanda 1403, Portekiz 1105, Endonezya 930, Romanya 888, Polonya 755, Filipinler 685, Avusturya 609,
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Pakistan 594, Japonya 590, Danimarka 514, Ukrayna 340, Şili 285, Güney Kore 256,
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İsrail 240, Suudi Arabistan 219, Bangladeş 199, Birleşik Arap Emirlikleri 165, Belarus 116, Singapur 20, Katar 12."