ABD'den Çin'i çıldırtacak adım: Kahraman doktor Wenliang'ın adını verecekler

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler İspanya (256 bin 855), İtalya (215 bin 858), İngiltere (206 bin 715), Rusya (177 bin 160), Fransa (174 bin 791), Almanya (169 bin 430), Brezilya (135 bin 773), Türkiye (133 bin 721), İran (103 bin 135), Çin (82 bin 886), Kanada (64 bin 922), Peru (58 bin 526), Hindistan (56 bin 409), Belçika (51 bin 420), Hollanda (41 bin 774),