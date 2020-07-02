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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 09:44,

ABD’deki Türk ekip meme kanserine çare olacak ilaç çalışmasında sona yaklaştı

Dünyadaki en iyi kanser merkezi olarak gösterilen Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’ndeki Türk ekibinden, dirençli meme kanserine çare olacak ilaç çıkacak. Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, yaklaşık 10 yıldır çalıştıkları “gen susturma yöntemi"nin klinik öncesi son ayağı için geçen ay 2.1 milyon dolarlık fon kazandı. Prof. Dr. Özpolat, heyecanlandıran araştırmanın detaylarını ilk kez Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.

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ABD’deki Türk ekip meme kanserine çare olacak ilaç çalışmasında sona yaklaştı

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