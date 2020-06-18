ABD'de yeni hayata başlayacaklardı: Yeni hayal kırıklığı
Kendilerine finansal açıdan bağımsız yeni bir hayat kurmaya çalışan Prens Harry ile Meghan Markle'a yeni hayal kırıklığı. Büyük umutlarla başladıkları yeni adım da yarıda kaldı.
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OĞULLARI ARCHIE'NİN ADINI ÇAĞRIŞTIRIYOR
İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra önce Kanada'ya sonra da ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie'nin adını verdikleri kar amacı gütmeyen bir yardım vakfı kurmayı planlıyorlardı.
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BEKLEMEDİKLERİ HABER
Hatta bunu kısa bir süre önce duyurmuşlardı. Fakat işler bekledikleri gibi gitmedi. Şimdi de bu vakıfla ilgili kötü bir haber geldi çifte.
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BAŞVURU REDDEDİLDİ
Prens Harry ve Meghan Markle'ın Archewell adını verdikleri vakfın kuruluşu için yaptıkları başvuru Amerikan Patent ve Ticari Marka Enstitüsü tarafından reddedildi.
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BELİRSİZLİK GEREKÇESİ
Buna gerekçe olarak da gerekli kağıtların imzalanmamış olması ve vakfın etkinliklerinin belirsizliği gösterildi. Ayrıca çiftin, gerekli ödemeleri yapmadığı da belirtildi.
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'EYLEM' ANLAMINA GELİYOR
Prens Harry ile Meghan Markle'ın kurduğu, oğulları Archie'nin adını da çağrıştıran "Archewell" Yunanca "eylem" anlamına geliyor.
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UNVANLARINI DA BIRAKTILAR
Çift, İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra, evliliklerinde Kraliçe tarafından verilen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını da terk etmişti.
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MARKAYI TESCİL ETTİRDİLER AMA...
Prens Harry ve Meghan Markle, ticari faaliyetleri için "Sussex Royal" markasını tescil ettirmişti.
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KRALİÇE YASAKLADI
Ancak Kraliçe 2. Elizabeth, aileden ayrıldıkları için "Royal" adını kullanmalarını yasaklamıştı.