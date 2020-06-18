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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 10:06,

ABD'de yeni hayata başlayacaklardı: Yeni hayal kırıklığı

Kendilerine finansal açıdan bağımsız yeni bir hayat kurmaya çalışan Prens Harry ile Meghan Markle'a yeni hayal kırıklığı. Büyük umutlarla başladıkları yeni adım da yarıda kaldı.

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1OĞULLARI ARCHIENİN ADINI ÇAĞRIŞTIRIYOR
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OĞULLARI ARCHIE'NİN ADINI ÇAĞRIŞTIRIYOR

İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra önce Kanada'ya sonra da ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie'nin adını verdikleri kar amacı gütmeyen bir yardım vakfı kurmayı planlıyorlardı.

2BEKLEMEDİKLERİ HABER
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BEKLEMEDİKLERİ HABER

Hatta bunu kısa bir süre önce duyurmuşlardı. Fakat işler bekledikleri gibi gitmedi. Şimdi de bu vakıfla ilgili kötü bir haber geldi çifte. 

3BAŞVURU REDDEDİLDİ
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BAŞVURU REDDEDİLDİ

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Archewell adını verdikleri vakfın kuruluşu için yaptıkları başvuru Amerikan Patent ve Ticari Marka Enstitüsü tarafından reddedildi.

4BELİRSİZLİK GEREKÇESİ
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BELİRSİZLİK GEREKÇESİ

 Buna gerekçe olarak da gerekli kağıtların imzalanmamış olması ve vakfın etkinliklerinin belirsizliği gösterildi. Ayrıca çiftin, gerekli ödemeleri yapmadığı da belirtildi.

5EYLEM ANLAMINA GELİYOR
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'EYLEM' ANLAMINA GELİYOR

Prens Harry ile Meghan Markle'ın kurduğu, oğulları Archie'nin adını da çağrıştıran "Archewell" Yunanca "eylem" anlamına geliyor.

6UNVANLARINI DA BIRAKTILAR
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UNVANLARINI DA BIRAKTILAR

Çift, İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra, evliliklerinde Kraliçe tarafından verilen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını da terk etmişti.

7MARKAYI TESCİL ETTİRDİLER AMA...
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MARKAYI TESCİL ETTİRDİLER AMA...

Prens Harry ve Meghan Markle, ticari faaliyetleri için "Sussex Royal" markasını tescil ettirmişti.

8KRALİÇE YASAKLADI
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KRALİÇE YASAKLADI

Ancak Kraliçe 2. Elizabeth, aileden ayrıldıkları için "Royal" adını kullanmalarını yasaklamıştı.

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