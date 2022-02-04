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ABD'de yaşayan Türk mühendis Dikili’de yüzerken Atarneus Antik Kenti'nin limanını buldu

#İzmir#Dikili#Denem Orhun

ABD'de bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun (39), yaklaşık 1,5 yıl önce eşiyle birlikte tatil için geldiği İzmir'in Dikili ilçesinde dalış yaparken su altında yuvarlak kolonlara rastladı. Orhun, kolonların dronla çektiği görüntüsünü Bergama Antik Kenti kazı ekibine gösterdi. Kolonların Akalılar tarafından kurulan Atarneus Antik Kenti'ne ait liman olduğu belirlenirken, bölge 1'inci derece sit alanı ilan edildi. Denem Orhun, "Yüzerken sudaki yuvarlak kolona gözüm ilişti. Yerdeki başka taşlarla beraber buranın antik bir yapı olduğunu düşündüm. Yapının bazilika planına sahip olduğunu fark ettim" dedi.

1/7ABDde yaşayan Türk mühendis Dikili’de yüzerken Atarneus Antik Kentinin limanını buldu
2/7ABDde yaşayan Türk mühendis Dikili’de yüzerken Atarneus Antik Kentinin limanını buldu
3/7ABDde yaşayan Türk mühendis Dikili’de yüzerken Atarneus Antik Kentinin limanını buldu
4/7ABDde yaşayan Türk mühendis Dikili’de yüzerken Atarneus Antik Kentinin limanını buldu
5/7ABDde yaşayan Türk mühendis Dikili’de yüzerken Atarneus Antik Kentinin limanını buldu
6/7ABDde yaşayan Türk mühendis Dikili’de yüzerken Atarneus Antik Kentinin limanını buldu
7/7ABDde yaşayan Türk mühendis Dikili’de yüzerken Atarneus Antik Kentinin limanını buldu
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#İzmir#Dikili#Denem Orhun