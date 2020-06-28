ABD'de vaka sayıları rekor şekilde arttı, yeni kısıtlamalar getirildi

ABD'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 26 Haziran'da ABD'de de toplam vaka sayısı 2 milyon 483 bin 516'ya ulaştı. Ülke genelindeki günlük vaka artışı 40 bine yükseldi. Yaygın Covid-19 testleri bazı bölgelerde vaka artışını yavaşlatmış olsa da diğer bölgelerde virüsün yayılımı hızlanıyor.