ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı... Tarım dışı istihdam verisi nedir?

TARIM DIŞI İSTİHDAM NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

ABD’nin tarım dışı istihdam değişimi verileri küresel yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Tarım dışı istihdam rakamı, ilgili aydaki tarım sektörü dışında çalışanların sayısındaki değişiklikleri gösterir. Bu verilere dönemsel olarak çalışanlar veya mevsimlik işçiler dahil değildir. Her ayın ilk cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ABD ekonomisinin canlılığının veya durgunluğunun en güçlü belirtisidir.