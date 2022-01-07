ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı... Tarım dışı istihdam verisi nedir?
Küresel piyasaların odağındaki ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam Aralık ayında 199 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdam verileri, Fed'in para politikasına etkisi sebebiyle öne çıkıyor. Peki, tarım dışı istihdam verisi nedir, neden önemli?
ABD'de aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri 7 Ocak gündeminin önemli konularından biriydi. Beklenen veri Türkiye saatine göre, saat 17.00'ye doğru açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 422 bin artacağı yönündeydi ancak tarım dışı istihdam 199 bin olarak açıklandı.
TARIM DIŞI İSTİHDAM NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?
ABD’nin tarım dışı istihdam değişimi verileri küresel yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Tarım dışı istihdam rakamı, ilgili aydaki tarım sektörü dışında çalışanların sayısındaki değişiklikleri gösterir. Bu verilere dönemsel olarak çalışanlar veya mevsimlik işçiler dahil değildir. Her ayın ilk cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ABD ekonomisinin canlılığının veya durgunluğunun en güçlü belirtisidir.