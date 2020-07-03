Koronavirüs bulaştırma partisi, ilk vakaya ödül!

ABD, Covid-19 salgınıyla mücadelede zorlanırken ülkeden gelen bir haber duyanları şoke etti.
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Koronavirüs salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ederken ABD'den salgınla ilgili endişe verici bilgiler gelmeye devam ediyor.
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Salgının yayılmasını engelleyemeyen ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artışlar yaşanmaya devam ediyor.
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Koronavirüs (COVID-19) salgınının en yoğun yaşandığı ülke konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte 55 bin yeni vaka tespit edildi.
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ABD'nin 50 eyaletinin 37'sinde vaka sayısı son 14 günde artış gösterdi.
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Yetkililer vaka artışının önüne geçemezken doktorlar ve sağlık görevlileri hastanelerdeki koronavirüs hastalarını tedavi etmek için canla başla çalışıyor.
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Ülke salgındaki bu kötü gidişi durdurmaya çalışırken Alabama eyaletinden gelen bir haber herkesi şaşkınlık içinde bıraktı.
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Ülke basınında yer alan şoke edici habere göre ABD’nin Alabama eyaletinde gençler koronavirüs bulaştırma partileri yapıyor.
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Alabama eyaletinin Tuscaloosa şehrinde düzenlendiği öğrenilen partilere Covid-19 hastası olan ve olmayan insanlar bir arada katılıyor.
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Tuscaloosa Şehir Konseyi yetkilisi Sonya McKinstry, yaptığı açıklamada bu partilerle ilgili haberin başta söylenti olduğunu düşündüklerini ancak yetkililerin bu haberleri doğruladığını ifade etti.
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Bu korkunç partilerdeki amaç mümkün olduğunca çok kişiye Covid-19 bulaştırmak. Partilerin düzenlendiği mekanların girişindeki bir kavanoza gelen herkes para atıyor ve sonrasında Covid-19 bulaşan ilk kişi toplanan parayı alıyor.
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Tuscaloosa İtfaiye şefi Randy Smith de verdiği ifadede bu partilerle ilgili haberi doğrularken insanların bilerek ve isteyerek hasta olmayan insanların partilere davet edildiğini ve bu kişilere virüs bulaşatırılmaya çalışıldığını açıkladı.
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Sonya McKinstry, geçtiğimiz haftalarda bu partilerden birkaç tanesini tespit ettiklerini, yetkililerin henüz tespit etmediği çok sayıda daha partiden şüphelendiklerini açıkladı.
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McKinstry, bu durumun kendisini çok kızdırdığını ifade ederken genç insanların bu sorumsuz davranışlarla kendi anne babalarını ya da riskli durumda olan yaşlı ve hasta insanları zor durumda bıraktığını ifade etti.
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Alabama eyaleti yetkililerinin verdiği bilgiye göre eyalette toplam vaka sayısı 39 bin, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1000.
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Texas valisi Greg Abbott dün yaptığı açıklamada yükselen vaka sayılarını kontrol edebilmek için kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini söylemişti.
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ABD'de yükselen vaka sayıları nedeniyle California ve Miami gibi eyaletlerde de yeniden sıkı karantina tedbirleri gündeme geldi.
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ABD başkanı Donald Trump ise ülkedeki bu korkunç koronavirüs kabusuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.
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Texas eyaletinde koronavirüs testi merkezinde test yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar bu şekilde görüntülenmişti.
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Vaka sayıları arttıkça hastanelerdeki koronavirüs yoğunluğu ve mesaisi de git gide zorlaşıyor.
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ABD'li çocuklar hastaları tedavi etmek için fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına resimler yaparak teşekkürlerini böyle göndermişler.
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Ülkede bu gelişmeler yaşanırken Trump yönetiminin koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilacın tüm stoklarını satın aldığı iddiası geçtiğimiz günlerde tartışmaya yol açmıştı.
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Remdisivir adlı, Ebola tedavisi için geliştirilmiş ve hali hazırda koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçtan tam 500 bin doz satın alarak tartışma yaratan ABD eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Bu dozun 3-4 aylık kornavirüs tedavisinde kullanılabileceğini ve bu yüzden dünyanın zor durumda kalacağını belirten ülke yetkilileri ABD'nin bu hamlesi karşısında öfkeliler.