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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 10:37,

Koronavirüs bulaştırma partisi, ilk vakaya ödül!

ABD, Covid-19 salgınıyla mücadelede zorlanırken ülkeden gelen bir haber duyanları şoke etti.

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Koronavirüs salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ederken ABD'den salgınla ilgili endişe verici bilgiler gelmeye devam ediyor.

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Salgının yayılmasını engelleyemeyen ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artışlar yaşanmaya devam ediyor.

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Koronavirüs (COVID-19) salgınının en yoğun yaşandığı ülke konumundaki Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte 55 bin yeni vaka tespit edildi.

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ABD'nin 50 eyaletinin 37'sinde vaka sayısı son 14 günde artış gösterdi.

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Yetkililer vaka artışının önüne geçemezken doktorlar ve sağlık görevlileri hastanelerdeki koronavirüs hastalarını tedavi etmek için canla başla çalışıyor.

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Ülke salgındaki bu kötü gidişi durdurmaya çalışırken Alabama eyaletinden gelen bir haber herkesi şaşkınlık içinde bıraktı.

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Temsili fotoğraf

Ülke basınında yer alan şoke edici habere göre ABD’nin Alabama eyaletinde gençler koronavirüs bulaştırma partileri yapıyor.

8Temsili fotoğraf
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Temsili fotoğraf

Alabama eyaletinin Tuscaloosa şehrinde düzenlendiği öğrenilen partilere Covid-19 hastası olan ve olmayan insanlar bir arada katılıyor.

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Temsili fotoğraf

Tuscaloosa Şehir Konseyi yetkilisi Sonya McKinstry, yaptığı açıklamada bu partilerle ilgili haberin başta söylenti olduğunu düşündüklerini ancak yetkililerin bu haberleri doğruladığını ifade etti.

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Temsili fotoğraf

Bu korkunç partilerdeki amaç mümkün olduğunca çok kişiye Covid-19 bulaştırmak. Partilerin düzenlendiği mekanların girişindeki bir kavanoza gelen herkes para atıyor ve sonrasında Covid-19 bulaşan ilk kişi toplanan parayı alıyor.

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Temsili fotoğraf

Tuscaloosa İtfaiye şefi Randy Smith de verdiği ifadede bu partilerle ilgili haberi doğrularken insanların bilerek ve isteyerek hasta olmayan insanların partilere davet edildiğini ve bu kişilere virüs bulaşatırılmaya çalışıldığını açıkladı.

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Sonya McKinstry, geçtiğimiz haftalarda bu partilerden birkaç tanesini tespit ettiklerini, yetkililerin henüz tespit etmediği çok sayıda daha partiden şüphelendiklerini açıkladı.

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McKinstry, bu durumun kendisini çok kızdırdığını ifade ederken genç insanların bu sorumsuz davranışlarla kendi anne babalarını ya da riskli durumda olan yaşlı ve hasta insanları zor durumda bıraktığını ifade etti.

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Alabama eyaleti yetkililerinin verdiği bilgiye göre eyalette toplam vaka sayısı 39 bin, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1000.

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Texas valisi Greg Abbott dün yaptığı açıklamada yükselen vaka sayılarını kontrol edebilmek için kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini söylemişti.

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ABD'de yükselen vaka sayıları nedeniyle California ve Miami gibi eyaletlerde de yeniden sıkı karantina tedbirleri gündeme geldi.

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ABD başkanı Donald Trump ise ülkedeki bu korkunç koronavirüs kabusuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.

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Texas eyaletinde koronavirüs testi merkezinde test yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar bu şekilde görüntülenmişti.

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Vaka sayıları arttıkça hastanelerdeki koronavirüs yoğunluğu ve mesaisi de git gide zorlaşıyor.

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ABD'li çocuklar hastaları tedavi etmek için fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına resimler yaparak teşekkürlerini böyle göndermişler.

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Ülkede bu gelişmeler yaşanırken Trump yönetiminin koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilacın tüm stoklarını satın aldığı iddiası geçtiğimiz günlerde tartışmaya yol açmıştı.

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Remdisivir adlı, Ebola tedavisi için geliştirilmiş ve hali hazırda koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçtan tam 500 bin doz satın alarak tartışma yaratan ABD eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Bu dozun 3-4 aylık kornavirüs tedavisinde kullanılabileceğini ve bu yüzden dünyanın zor durumda kalacağını belirten ülke yetkilileri ABD'nin bu hamlesi karşısında öfkeliler.

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