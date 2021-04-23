ABD'de polisin öldürdüğü 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright için cenaze töreni düzenlendi

Minneapolis'teki Shiloh Temple International Ministries Kilisesi'nde düzenlenen törene, Wright'ın ailesinin yanı sıra başta 25 Mayıs 2020'de gözaltı sırasında polisin ensesine basması sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitiren George Floyd'un ailesi olmak üzere daha önce polis tarafından hayatını kaybetmiş siyahi Philando Castile, Eric Garner ve Oscar Grant'ın aileleri de katıldı.