Koronavirüs ilacının dünyadaki stoğunun hepsini satın aldılar
Koronavirüs ilacında şoke eden bir gelişme yaşandı. Dünyadaki tüm stoğu satın aldılar
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hız kaybetmeden devam ediyor. Ülkelerden her gün artan vaka ve ölüm sayıları gelirken uzmanlar insanları ikinci bir dalga konusunda uyarıyor.
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Son verilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyon 500 bini, can kaybı 510 bini, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 727 bini aştı.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 670 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 129 bini geçti.
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ABD’de salgının ilk görüldüğü şubattan bu yana günde ortalama 1033 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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Virüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları sürerken, ABD tüm dünyayı şaşkınlığa düşüren bir hamle yaparak kendinden başka ülkeleri büyük bir zorluğa düşürmüş oldu.
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ABD yönetimi, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Remdesivir' adlı ilacın neredeyse bütün stoğunu satın aldı.
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The Guardian gazetesinin haberine göre şu anda dünyada koronavirüs tedavisinde kullanılan iki ilaçtan biri olan 'Remdesivir'in dünya üzerinde tedarik edilebileceği başka ülke kalmamış durumda.
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'Remdesivir', California merkezli Gilead firması tarafından üretiliyor ve şu ana kadar koronavirüs tedavisinde en işe yarar ilaç olma özelliğini taşıyor.
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Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi koronavirüs salgınıyla ilgili kötü gidişata dur demek istedi ve tedaviyle ilgili çok büyük bir hamle yapmış oldu.
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Gilead'dan 500 bin doz Remdesivir satın alan ABD, böylece ülkesindeki Covid-19 hastalarının tedavisinde öne geçmek istiyor.
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Satın alınan bu 500 bin doz ilacın dünyadaki tüm stoğa eşit olduğu iddia edildi.
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Bu miktar aynı zamanda üretici firmanın temmuz ayı üretiminin %90'ı, ağustos ve eylül ayı için olan üretiminin de tamamı anlamına geliyor.
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Peki ABD'nin bu hamlesi dünya için ne anlama geliyor?
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Uzmanlar bu kadar büyük miktarda Remdesivir'ın ABD'nin eline geçmesiyle birlikte Avrupa ve dünyanın geri kalanının önümüzdeki aylarda koronavirüs tedavisi için zorlu bir döneme girebileceğini belirtiyor.
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Devam eden aşı çalışmalarından acil sonuçlar alınmazsa dünyadaki koronavirüs hastalarını önümüzdeki aylarda zor günler bekliyor olacak.
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Remdesivir aslında Ebola hastalığı için geliştirilmiş bir ilaç.
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Virüslerin hücre içinde çoğalmak için ihtiyaç duyduğu enzimleri yok eden ilaç koronavirüsle de bu şekilde mücadele ediyor.
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Beyaz Saray Sağlık Danışmanı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
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2020 sonuna kadar bir aşı bulunabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu belirten Fauci, aşı bulunana kadar yükselen vaka sayılarını düşürmek için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiği söylemişti.
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Bununla birlikte ABD'de bir gün içinde rekor vaka artışı görüldü.
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Ülkede haziran başında yavaşlayan koronavirüs salgını yeniden alevlenirken bir günde 47 binden fazla yeni vaka tespit edildi.
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Dr. Anthony Fauci yeni tip koronavirüs vakalarının günde 100 bine ulaşabileceğinden endişe ettiğini belirtti.
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Florida, Teksas, California ve Arizona'nın yeni corona virüs vakalarının yüzde 50'sinin görüldüğü eyaletler olduğuna işaret eden Fauci, "Olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne gidiyoruz." dedi.
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Fauci, Covid-19'a yönelik sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağına yönelik, "Virüse karşı bağışıklık konusunda elimizde çok fazla veri yok. Bunu bize zaman öğretecek ama önemli olan bu bağışıklığın ne kadar süreceği. 1 yıl mı sürecek, 2 yıl mı, daha mı az bilmiyoruz." yorumunu yaptı.
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Tüm dünya nefesini tutmuş aşı çalışmalarının sonuçlanmasını ve salgının durdurulmasını bekliyor.
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ABD'nin bu beklenemeyen ilaç hamlesine ise dünya devletlerinden nasıl bir tepki geleceği merakla bekleniyor.