ABD'de koronavirüs ölümlerinin gizlendiği iddia edildi

Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek eyalet yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.