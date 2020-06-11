hurriyet.com.tr/ Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 14:09,
Koronavirüs taşıyan iki kuaför 140 müşteriye temas etti, sonuç herkesi şoke etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yaşanan olay dünyada gündeme oturdu.
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 419 bin 264 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 788 bin 674 kişi iyileşti.
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Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 263 bin 135 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 66 bin 508 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 115 bin 137 kişi yaşamını yitirdi.
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Salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde kuaför salonları önce kapatılmış, tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte de yeniden açılmıştı.
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Yeniden faaliyete geçen kuaför ve berber salonlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler uygulanıyor.
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Sosyal mesafe kuralının hayata geçirildiği işletmelerde çalışanlar da müşteriler de maske kullanmak ve hijyen kurallarına uymakla yükümlü.
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Virüsün yayılmasının önüne geçmek için alınan tedbirlere rağmen riskin hala devam etmesi hem kuaför çalışanlarında hem de müşterilerde korku yaratıyor.
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Bu gelişmeler ışığında ABD'nin Missouri eyaletinde yaşanan bir olaysa tüm dünyayı şoke etmiş durumda.
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VİRÜSLÜ KUAFÖRLER 140 MÜŞTERİYLE TEMAS ETTİ
CNN'de yer alan habere göre Missouri eyaletinin Springfield şehrinde bir kuaför salonunda çalışan iki kişinin çalıştıkları dönemde Covid-19 taşıdıkları ve 140 müşteriyle temas ettikleri açıklandı.
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Koronavirüs taşıyan kuaförlerin temas ettiği 140 müşteri ve 7 iş arkadaşından 46 kişinin yaptırdıkları testin sonucu negatif çıktı. Geri kalan kişiler virüsün 14 günlük kuluçka süresini karantinada geçirdi.
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Yetkililer, test yaptırmadan karantina süresinin dolmasını bekleyen tüm müşterileri belirti gösterip göstermediklerini öğrenmek amacıyla günde iki kez olmak üzere telefonla aradı.
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OLAY KAYNAKLI YENİ VAKA YAŞANMADI
Bölge sağlık yetkililerinin açıklamasına göre Covid-19 taşıyan kuaförler kimseye virüs bulaştırmadı.
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DURUM YAKINDAN İNCELENECEK
Yetkililer durumun umut verici olduğunu, bu olay özelinde incelemeler yaparak virüsle ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayabileceklerini söylediler.
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Covid-19 salgınıyla ilgili olarak alınacak en önemli iki önlemin maske kullanmak ve sosyal mesafe kuralını uygulamak olduğu biliniyor.
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Yetkililer olayın yaşandığı kuaför salonunda alınan hangi ek tedbirlerin böyle şaşırtıcı bir olumlu sonuca yol açtığını da araştıracaklarını açıkladılar.
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Virüs taşıyan iki çalışanın mayıs ayı sonlarında 8 gün boyunca aktif olarak çalıştıkları, bir çalışanın 56, diğerininse 84 müşteriyle temas etmiş olduğu bildirildi.
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Olayın detaylarının ortaya çıkmasında önemli bir faktör rol oynuyor.
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Kuaför salonları tekrar hizmete başladıktan sonra tüm müşterilerin kayıt altına alınması, koronavirüs taşıyan kuaförlerin temas ettiği müşterilerin takibinin yapılmasını kolaylaştıran unsur oldu.
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Bilindiği üzere ülkemiz de dahil dünyanın her yerinde kuaför salonunda hizmet alabilmek için randevu almış olmak ilk şart.
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Kuaför salonları tekrar faaliyete geçtikten sonra randevusuz müşteri kabul etmemeye başladı.
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Maskesiz müşterilerin içeri giremediği kuaförlerde herkes içeri girerken ateşini de ölçtürmek zorunda. Kuaför salonları yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için müşterilerini de kayıt altına almaya başlamıştı.
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Missouri'de yaşanan olayda çalışanların virüs taşıdığı öğrenilince randevuyla salona gelen müşterilere, alınan kayıtlar sayesinde kolayca ulaşıldı.
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Büyük bir şirket olan ve 1100 tane bağımsız şubesi bulunan kuaförün yetkilileri müşterilerinin sağlığını çok önemsediklerini ve salonu ziyaret eden herkese test yapıldığını açıklarken hastalanan müşterileri olmadığını belirtti.