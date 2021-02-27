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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-DHA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 27 Şubat 2021 - 09:47 | 

ABD'de korkutan yangın: Onlarca otobüs küle döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir sanayi bölgesinde çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklanırken; onlarca otobüs kullanılmaz hale geldi. Olay yerinin fotoğrafları ise yaşanan korkunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir sanayi bölgesinde çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı.

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Okul servis otobüslerinin bulunduğu alana sıçrayan yangında 10'dan fazla otobüs küle döndü. Bir itfaiye görevlisi hafif şekilde yaralandı.

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Los Angeles kentindeki yangında facianın eşiğinden dönüldü. Bölgedeki sanayi alanında çıkan yangın çevreye sıçradı. Palet fabrikası ve okul servis araçlarının bulunduğu alan yandı. Duman bulutu metrelerce yükseğe ulaştı.

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Çok sayıda itfaiyecinin müdahalesiyle güçlükle söndürülebilen yangında, bir itfaiye görevlisi hafif şekilde yaralandı.

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10'dan fazla okul servis otobüsü ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış noktasına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

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Yangın sebebiyle bölgedeki trafik başka yollara yönlendirilirken çevredeki evlerin de boşaltılması istendi. Bazı vatandaşların gönüllü olarak evlerini boşalttıkları görüldü.

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Yetkililer yangının çıkış sebebinin şu an için belli olmadığını, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

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Vatandaşların yerel basına aktardığına göre fabrika bölgesinde yaşayan evsizler yangının çıkış sebebi olabilir.

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Görgü tanıklarına göre bölgede bulunan evsizler ısınmak için fabrika alanı etrafında bulunan tahta paletleri yakıyor.

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Yangının yakılan bu paletlerden yatak fabrikasına, oradan da park halindeki otobüslerin bulunduğu alana sıçradığı sanılıyor.

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Yangının 3 ila 4 saat içinde kontrol altına alındığı ve can kaybına sebep olmadan söndürülmesinin büyük şans olduğu açıklandı.

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