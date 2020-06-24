ABD'de şoke eden an! Gören dondu kaldı

New York'ta yaşanan arbede görenlerin kanını donduran anlara neden oldu.
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Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonra başlayan protesto gösterileri hala devam ediyor.
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ABD'nin dört bir yanında süren gösterilerde sokağa inen milyonlarca Amerikalı ülkedeki ırkçılığı ve polis şiddetini protesto ediyor.
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Protestolar olayın gerçekleştiği Minneapolis'te başladıktan sonra yayılmış, son olarak da ABD'nin başkenti Washington'a taşınmıştı.
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Beyaz Saray'ı adeta abluka altına alan göstericiler başta başkan Trump olmak üzere ırkçılığa geçit veren yaa ve uygulamaları protesto ediyorlar.
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Eylemlere sert tepki gösteren Donald Trump gösteriler sırasında başta heykeller olmak üzere ülkenin tarihi sembollerine zarar verenlerin 10 yıl hapis cezasına çarptırılacağını açıklamıştı.
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Irkçılık karşıtı gösterilerin şiddetini kesmeden devam ettiği ABD'de meydana gelen bir arbede şoke eden görüntüleriyle dünyanın gündemine oturdu.
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Ülkede bu gelişmeler yaşanırken New York'ta meydana gelen bir saldırının görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.
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New York şehrinde başına saplanmış bir bıçakla ve kanlar içindeki kıyafetlerle görüntülenen 36 yaşındaki bir adam görenleri şaşkına çevirdi.
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Olay yerine gelen ambulansa aldırmadan ortalıkta dolaşmaya devam eden adam şoka girmiş gibi görünüyordu.
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Yetkililerin açıklamasına göre 34 yaşındaki bir kadının çantası kimliği tespit edilemeyen bir başka kadın tarafından çalınmak istendi. 36 yaşındaki adam olaya müdahale etmek isterken çıkan arbedede başından yaralandı.
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Olayın gerçekleştiği an orada bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada yayıldı.
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Uzun süren çabaların ardından ambulansta ilk müdahalesi yapılan adam daha sonra hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
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Olayın duyulmasının ardından birçok kişi yetkililerin artık şehirlerde kontrolü kaybettiğini ve güvenliği sağlayamadığı yolunda sosyal medya paylaşımları yaptı.
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ABD'de yaşanan protesto gösterilerinde polisler ve göstericiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
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polis göstericileri dağıtmak için şiddet kullanırken biber gazı ve plastik mermilerden yararlanıyor.
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Birçok gösterici protesto eylemlerinden sonra gözaltına alındı.
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Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre sadece geçen hafta sonu Chicago'da 104 el ateş edildiği, bunun sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.