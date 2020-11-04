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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 10:32 | 

ABD’de kaç eyalet var? İşte ABD eyaletleri

ABD eyaletleri başkanlık seçimleriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri, yaygın ismiyle Birleşik Devletler veya gayriresmî ismi ile Amerika, federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri bayrağında ülkenin eyaletlerini simgeleyen beyaz yıldızlar vardır. Peki, ABD’de kaç eyalet var? İşte ABD eyaletleri

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1
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Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri 50 tane olup birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır.

2
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Eyaletler illere ya da ile eşdeğer birimlere ayrılmıştır. Bunlara belli ölçüde yerel idari yetki tanınmıştır, ancak egemenlikleri bulunmaz. İller ve ile eşdeğer birimlerin yapıları eyaletten eyalete farklılık gösterir. Eyalet yönetimleri yetkilerini (her bir eyaletin) halkından, kendi ayrı anayasaları dolayısıyla alır. Bu anayasaların her birinin temelini cumhuriyetçi ilkeler oluşturur ve her biri üç kuvvetten oluşan bir yönetim öngörür: Yürütme, yasama ve yargı.

3
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Birleşik Devletler Anayasasına göre eyaletler, aralarında anayasa değişikliklerinin onanmasının da bulunduğu çeşitli yetki ve haklara sahiptir. Tarihsel olarak bakıldığında, yerel kolluk kuvvetleri, devlet okullarında eğitim, sağlık hizmetleri, eyalet içi ticaretin düzenlenmesi ve yerel ulaşım ile altyapı genel olarak öncelikle eyaletlerin sorumluluk alanındadır.

4ABD EYALETLERİ
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ABD EYALETLERİ

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Kaliforniya
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
Kuzey Karolina
Kuzey Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pensilvanya
Rhode Island
Güney Karolina
Güney Dakota
Tennessee
Teksas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Batı Virginia
Wisconsin
Wyoming

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