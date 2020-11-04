ABD eyaletleri başkanlık seçimleriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri, yaygın ismiyle Birleşik Devletler veya gayriresmî ismi ile Amerika, federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri bayrağında ülkenin eyaletlerini simgeleyen beyaz yıldızlar vardır. Peki, ABD’de kaç eyalet var? İşte ABD eyaletleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri 50 tane olup birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır.
2
Abone Ol
Eyaletler illere ya da ile eşdeğer birimlere ayrılmıştır. Bunlara belli ölçüde yerel idari yetki tanınmıştır, ancak egemenlikleri bulunmaz. İller ve ile eşdeğer birimlerin yapıları eyaletten eyalete farklılık gösterir. Eyalet yönetimleri yetkilerini (her bir eyaletin) halkından, kendi ayrı anayasaları dolayısıyla alır. Bu anayasaların her birinin temelini cumhuriyetçi ilkeler oluşturur ve her biri üç kuvvetten oluşan bir yönetim öngörür: Yürütme, yasama ve yargı.
3
Abone Ol
Birleşik Devletler Anayasasına göre eyaletler, aralarında anayasa değişikliklerinin onanmasının da bulunduğu çeşitli yetki ve haklara sahiptir. Tarihsel olarak bakıldığında, yerel kolluk kuvvetleri, devlet okullarında eğitim, sağlık hizmetleri, eyalet içi ticaretin düzenlenmesi ve yerel ulaşım ile altyapı genel olarak öncelikle eyaletlerin sorumluluk alanındadır.
4
Abone Ol
ABD EYALETLERİ
Alabama Alaska Arizona Arkansas Kaliforniya Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York Kuzey Karolina Kuzey Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pensilvanya Rhode Island Güney Karolina Güney Dakota Tennessee Teksas Utah Vermont Virginia Washington Batı Virginia Wisconsin Wyoming