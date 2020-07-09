Ülkede inanılmaz görüntüler: Saatlerce beklediler... Bu kuyruğun sonu yok!

ABD için durum ise her zamankinden daha vahim görünüyor. Koronavirüsün merkez üssü olarak gösterilen ABD'de yeni vaka sayıları rekor artış gösterdi. Ülkede bir günde 60 bin 20 yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı da 3 milyonu aştı.