Ülkede inanılmaz görüntüler: Saatlerce beklediler... Bu kuyruğun sonu yok!
Koronavirüs salgınında kabusu yaşayan ABD'den gelen inanılmaz görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD'deden gelen görüntüler herkesi şoke etmeye devam ediyor.
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Dünyada Covid-19 sebebiyle gerçekleşen ilk ölümün üzerinden tam olarak 6 ay geçti.
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6 aylık süreçte dünyadaki koronavirüs vakaları her geçen gün artarken virüs kaynaklı ölümler de korkutmaya devam ediyor.
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ABD koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor.
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Koronavirüs salgınında dünya genelinde can kaybı 552 bini aşarken vaka sayısı da 12 milyon 170 bin oldu. Covid-19 hastalığını yenenlerin sayısı da 7 milyon 70 bine yükseldi.
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ABD için durum ise her zamankinden daha vahim görünüyor. Koronavirüsün merkez üssü olarak gösterilen ABD'de yeni vaka sayıları rekor artış gösterdi. Ülkede bir günde 60 bin 20 yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı da 3 milyonu aştı.
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Ülkede bu korkunç tablo yaşanırken Covid-19 testi yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları dünyayı şoke etti.
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ABD'li yetkililer artan vakalarla baş etmeye çalışırken çareyi arabalı test merkezlerinde bulmuştu.
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Covid-19 testi yaptırmak isteyen ABD vatandaşları bu merkezlerde test yaptırabilmek için 25 metrelik çok uzun kuyruklar oluşturdu, bu kuyrukların fotoğrafları dünyadaki haber ajansları tarafından paylaşıldı.
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25 metrelik araç kuyruklarında bekleyen insanlar koronavirüs testi yaptırabilmek için arabalarının içinde 8 saate varan sürelerde beklemek zorunda kaldı.
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Bu merkezlere gelenleri sağlık görevlileri karşılıyor ve gerekli yönlendirmeleri yapıyor.
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Özel koruyucu giysileriyle merkezlerde bekleyen sağlık görevlileri virüs taşıyıp taşımadığını merak eden ABD'li vatandaşlara yardımcı oluyor.
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Merkezdeki özel masalarda test yaptıran herkesin kaydı tutuluyor.
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Araçlarında uzun saatler bekleyen insanların öncelikle ateşi ölçülüyor ve nabızları kontrol ediliyor.
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Bu verileri şüphe taşıyan vatandaşlardan daha sonra örnek alınarak test yapılıyor.
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Yetkililer test sonuçlarının 10 günde belli olduğunu açıkladı.
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Arabalı test uygulaması ABD'nin koronavirüsten en çok etkilenen eyaletlerinden olan Texas, California ve Florida'da yapılıyor.
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Bu üç eyalet New York'tan sonra ülkede son günlerde en çok vakaya rastlanan eyaletler olmuştu.
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ABD geneline de yayılan bu test merkezlerinin sayısının 1250 olduğu açıklandı.
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ABD genelinde bu güne kadar toplam 40 milyonun üzerinde kişi test yaptırırken, son 1 ayda günlük test olma oranın çok yüksek olduğu açıklandı.
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Ancak bu yoğun test yaptırma oranı yüzünden vatandaşların sonuçları öğrenmesi 10 günü bulabiliyor.
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Test yapılan eyaletlerde vatandaşlara önceden randevu almaları uyarısı da yapılıyor.
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Ancak randevu sistemine rağmen sayı çokluğundan dolayı test merkezlerinde böyle kuyruklar oluşmaya devam ediyor.
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ABD'de ülke genelinde test sayılarının en çok olduğu eyaletler açıklandı.
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Kaliforniya eyaletinde 4 milyon 996 bin 175, New York eyaletinde 4 milyon 402 bin 452, Texas eyaletinde 2 milyon 526 bin 940, Florida eyaletinde 2 milyon 322 bin 389, Illinois eyaletinde ise 1 milyon 842 bin 576 kişinin test yaptırdığı belirtiliyor.
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Amerika'da durum ciddiyetini korurken denize kıyısı olan eyaletlerdeki vatandaşlarında virüs riskini göz ardı ederek plajlarda büyük kalabalıklar oluşturduğu görülüyor.
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Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarını uygulamayan ABD'lilker tepki çekiyor.