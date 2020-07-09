MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÜlkede inanılmaz görüntüler: Saatlerce beklediler... Bu kuyruğun sonu yok!
GeriDünya Ülkede inanılmaz görüntüler: Saatlerce beklediler... Bu kuyruğun sonu yok!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 15:30,

Ülkede inanılmaz görüntüler: Saatlerce beklediler... Bu kuyruğun sonu yok!

Koronavirüs salgınında kabusu yaşayan ABD'den gelen inanılmaz görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ABD'deden gelen görüntüler herkesi şoke etmeye devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Dünyada Covid-19 sebebiyle gerçekleşen ilk ölümün üzerinden tam olarak 6 ay geçti.

3
Abone Olgoogle-news

6 aylık süreçte dünyadaki koronavirüs vakaları her geçen gün artarken virüs kaynaklı ölümler de korkutmaya devam ediyor.

4
Abone Olgoogle-news

ABD koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor.

5
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgınında dünya genelinde can kaybı 552 bini aşarken vaka sayısı da 12 milyon 170 bin oldu. Covid-19 hastalığını yenenlerin sayısı da 7 milyon 70 bine yükseldi.

6
Abone Olgoogle-news

ABD için durum ise her zamankinden daha vahim görünüyor. Koronavirüsün merkez üssü olarak gösterilen ABD'de yeni vaka sayıları rekor artış gösterdi. Ülkede bir günde 60 bin 20 yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı da 3 milyonu aştı.

7
Abone Olgoogle-news

Ülkede bu korkunç tablo yaşanırken Covid-19 testi yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları dünyayı şoke etti.

8
Abone Olgoogle-news

ABD'li yetkililer artan vakalarla baş etmeye çalışırken çareyi arabalı test merkezlerinde bulmuştu.

9
Abone Olgoogle-news

Covid-19 testi yaptırmak isteyen ABD vatandaşları bu merkezlerde test yaptırabilmek için 25 metrelik çok uzun kuyruklar oluşturdu, bu kuyrukların fotoğrafları dünyadaki haber ajansları tarafından paylaşıldı.

10
Abone Olgoogle-news

25 metrelik araç kuyruklarında bekleyen insanlar koronavirüs testi yaptırabilmek için arabalarının içinde 8 saate varan sürelerde beklemek zorunda kaldı.

11
Abone Olgoogle-news

Bu merkezlere gelenleri sağlık görevlileri karşılıyor ve gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

12
Abone Olgoogle-news

Özel koruyucu giysileriyle merkezlerde bekleyen sağlık görevlileri virüs taşıyıp taşımadığını merak eden ABD'li vatandaşlara yardımcı oluyor.

13
Abone Olgoogle-news

Merkezdeki özel masalarda test yaptıran herkesin kaydı tutuluyor.

14
Abone Olgoogle-news

Araçlarında uzun saatler bekleyen insanların öncelikle ateşi ölçülüyor ve nabızları kontrol ediliyor.

15
Abone Olgoogle-news

Bu verileri şüphe taşıyan vatandaşlardan daha sonra örnek alınarak test yapılıyor.

16
Abone Olgoogle-news

Yetkililer test sonuçlarının 10 günde belli olduğunu açıkladı.

17
Abone Olgoogle-news

Arabalı test uygulaması ABD'nin koronavirüsten en çok etkilenen eyaletlerinden olan Texas, California ve Florida'da yapılıyor.

18
Abone Olgoogle-news

Bu üç eyalet New York'tan sonra ülkede son günlerde en çok vakaya rastlanan eyaletler olmuştu.

19
Abone Olgoogle-news

ABD geneline de yayılan bu test merkezlerinin sayısının 1250 olduğu açıklandı.

20
Abone Olgoogle-news

ABD genelinde bu güne kadar toplam 40 milyonun üzerinde kişi test yaptırırken, son 1 ayda günlük test olma oranın çok yüksek olduğu açıklandı.

21
Abone Olgoogle-news

Ancak bu yoğun test yaptırma oranı yüzünden vatandaşların sonuçları öğrenmesi 10 günü bulabiliyor.

22
Abone Olgoogle-news

Test yapılan eyaletlerde vatandaşlara önceden randevu almaları uyarısı da yapılıyor.

23
Abone Olgoogle-news

Ancak randevu sistemine rağmen sayı çokluğundan dolayı test merkezlerinde böyle kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

24
Abone Olgoogle-news

ABD'de ülke genelinde test sayılarının en çok olduğu eyaletler açıklandı.

25
Abone Olgoogle-news

Kaliforniya eyaletinde 4 milyon 996 bin 175, New York eyaletinde 4 milyon 402 bin 452, Texas eyaletinde 2 milyon 526 bin 940, Florida eyaletinde 2 milyon 322 bin 389, Illinois eyaletinde ise 1 milyon 842 bin 576 kişinin test yaptırdığı belirtiliyor.

26
Abone Olgoogle-news

Amerika'da durum ciddiyetini korurken denize kıyısı olan eyaletlerdeki vatandaşlarında virüs riskini göz ardı ederek plajlarda büyük kalabalıklar oluşturduğu görülüyor.

27
Abone Olgoogle-news

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarını uygulamayan ABD'lilker tepki çekiyor.

28
Abone Olgoogle-news
29
Abone Olgoogle-news
30
Abone Olgoogle-news
31
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi