MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEn yetkin isim açıkladı: ABD'yi dehşete düşüren sözler
GeriDünya En yetkin isim açıkladı: ABD'yi dehşete düşüren sözler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
AA
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 10:53,

En yetkin isim açıkladı: ABD'yi dehşete düşüren sözler

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci'nin sözleri ürküten detayı ortaya çıkardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin ülke genelindeki ölümler ile ilgili söylediği sözler büyük yankı uyandırdı.

2
Abone Olgoogle-news

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi de olan Fauci, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ve ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, Senato Sağlık, Eğitim, İşgücü ve Emeklilik Komitesince düzenlenen oturumda soruları yanıtladı.

3
Abone Olgoogle-news

Bazı senatörlerin ülke genelinde yapılan test sayısının etkileyici ancak normale dönmek için yeterli olmadığını vurguladığı oturumun açılışında, içinde Cumhuriyetçiler'in de olduğu bazı senatörlerin ise Başkan Donald Trump yönetiminin salgınla mücadelesine yönelik eleştirilerde bulunması dikkati çekti.

4
Abone Olgoogle-news

Kovid-19 salgını konusunda Başkan Donald Trump ile herhangi bir tartışma yaşayıp yaşamadığı sorusuna cevap veren Fauci, şimdiye kadar herhangi bir tartışma yaşamadığını söyledi.

5
Abone Olgoogle-news

Fauci, Trump'ın, kendisi ve Görev Gücü'nün verdiği bilimsel delillere dayalı tavsiyelere saygı duyduğunu belirtti.

6Halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir
Abone Olgoogle-news

"Halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir"

Fauci, Kovid-19 aşısının bulunmasının ne kadar süreceğine yönelik bir soruya, bunun uzun bir zaman almayacağını ve beklenilenden daha kısa sürede bulunacağına inandığını ifade etti.

7
Abone Olgoogle-news

Bununla birlikte ABD genelinde hayatın normale dönmesi ve öğrencilerin okullarda eğitim hayatına devam etmesi gibi planlar için henüz erken olduğuna değinen Fauci, mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

8
Abone Olgoogle-news

"Bazı bölgeler, şehirler veya eyaletler salgına etkili ve verimli bir şekilde yanıt verebilme kabiliyetine sahip olmadan kendilerine dağıtılan tedbir yönetmelikleri görmezden gelerek normale dönerse, korkarım ki azalmaya başlayan salgın ani yükseliş gösterecektir. Bu durumda halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir."

9Ölüm sayısı daha fazla
Abone Olgoogle-news

Ölüm sayısı daha fazla

ABD genelinde şu an 80 bin civarında olan Kovid-19 ile ilişkili ölüm oranınında eksiklik olduğunu belirten Fauci, "Birçoğumuz Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısının belirtilen resmi rakamdan daha fazla olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

10
Abone Olgoogle-news

Diğer yandan Kovid-19 aşısının düşük gelirli ABD vatandaşları tarafından da karşılanıp karşılanamayacağı yönündeki soruya cevap vermekten kaçınan Hahn ve Giroir'ın, cevap vermek için Beyaz Saray ile görüşmeleri gerektiğini söylemeleri dikkati çekti.

11ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kovid-19 nedeniyle Trumpa yaklaşmıyor
Abone Olgoogle-news

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kovid-19 nedeniyle Trump'a yaklaşmıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, sözcüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in aldığı kişisel karar gereği Başkan Donald Trump'a yaklaşmadığını söyledi.

12
Abone Olgoogle-news

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ülkede Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

13
Abone Olgoogle-news

Bazı senatörlerin ABD'nin normalleşme sürecine girmeden önce yeterince stratejik planı olmadığına ilişkin yorumları üzerine McEnany, sürecin birinci aşaması için yeterli test sayısına ulaştıklarını açıkladı.

14- Başkan Trump, aşının uygun fiyatlı olması için özel sektörü teşvik edecek
Abone Olgoogle-news

- "Başkan Trump, aşının uygun fiyatlı olması için özel sektörü teşvik edecek"

ABD'de virüse karşı aşı bulunması durumunda toplumun her kesiminin bu aşıya ulaşıp ulaşamayacağının sorulması üzerine McEnany, "Başkan Trump, aşının herkes için uygun bir fiyatta olması için özel sektörü teşvik edecektir." dedi.

15
Abone Olgoogle-news

McEnany, ülkede virüs önlemlerinin uzun süreli olmasının başka sonuçları olabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

16
Abone Olgoogle-news

"Madde bağımlılığı ve zihin sağlığı ile ilgili hatlara gelen ihbarlarda nisan ayında yüzde 1000 artış oldu. Martta kanser taraması için alınan randevuların oranı yüzde 94 iken bu rakam nisanda yüzde 6'ya düştü. Bazı kurumlar, 80 binden fazla kanser hastasının teşhisinde geç kalınabileceği konusunda uyarıyor. 75 bin ABD'li uyuşturucu, alkol ya da intihar nedeniyle ölebilir."

17
Abone Olgoogle-news

McEnany, basın Sözcüsü Katie Miller'da Kovid-19 çıkan ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Trump ile birebir temasta bulunup bulunmadığı sorusuna "Pence'in Beyaz Saray'da olduğunu biliyorum ancak kendi aldığı karar doğrultusunda Trump ile mesafeyi koruyor." cevabını verdi.

18
Abone Olgoogle-news

McEnany, ABD Adalet Bakanlığının, Obama yönetimini, Rusya soruşturmasıyla ilgili araştırıp araştırmadığının sorulması üzerine, bu konuda bilgi veremeyeceğini ancak yeni birçok kaydın ellerine geçtiğini kaydetti.

19
Abone Olgoogle-news

Obama yönetiminin, aslında en başından beri Trump'ın başkan seçildiği 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiğine dair delili olmadığını vurgulayan McEnany, "Ellerinde yeterli delil yoksa Obama yönetimi neden 3 yıl boyunca bir soruşturma yürüttü?" eleştirisinde bulundu.

20Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 342 bini geçti
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 342 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 342 bin 849'a ulaştı.

21
Abone Olgoogle-news

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 292 bin 899 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 602 bin 716 kişi de iyileşti.

22En ağır bilanço ABDde
Abone Olgoogle-news

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 408 bin 636 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 83 bin 425 kişi yaşamını yitirdi.

23
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi