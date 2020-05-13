En yetkin isim açıkladı: ABD'yi dehşete düşüren sözler

- "Başkan Trump, aşının uygun fiyatlı olması için özel sektörü teşvik edecek" ABD'de virüse karşı aşı bulunması durumunda toplumun her kesiminin bu aşıya ulaşıp ulaşamayacağının sorulması üzerine McEnany, "Başkan Trump, aşının herkes için uygun bir fiyatta olması için özel sektörü teşvik edecektir." dedi.