New York Times yazdı: 19 gün boyunca bekletilen cesetten alınan örnek...

Virüsün ABD'deki merkez üssü "New York" Salgının ülkedeki merkez üssü ABD'nin en büyük metropolü New York kentini de içinde barındıran New York eyaleti oldu. New York eyaletinde, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 5 bin 500 kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 140 bini geçti.