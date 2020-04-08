New York Times yazdı: 19 gün boyunca bekletilen cesetten alınan örnek...

ABD'de 31 Mart-7 Nisan'da salgın şu şekilde ilerledi:"31 Mart: 187 bin 945 vaka, 3 bin 889 ölü1 Nisan: 214 bin 375 vaka, 4 bin 839 ölü2 Nisan: 244 bin 412 vaka, 5 bin 907 ölü3 Nisan: 276 bin 579 vaka, 7 bin 101 ölü4 Nisan: 311 bin 971 vaka, 8 bin 459 ölü5 Nisan: 336 bin 858 vaka, 9 bin 606 ölü6 Nisan : 367 bin 650 vaka, 10 bin 915 ölü."