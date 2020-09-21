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Dünya
AA- Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 17:00 | 

ABD'de corona virüs salgınında son durum

ABD'de corona virüs(Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 275 artarak 204 bin 126'ya çıktı.

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