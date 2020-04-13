ABD'de bomba iddia! "Daha önceden uyarıldı"

ABD'de corona virüs salgınına karşı erken tedbir alınmadığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Öte yandan ölüm oranlarındaki rakamlar dikkat çekti.
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Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkede daha erken sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş olsaydı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında daha fazla insanın hayatının kurtulacağını belirtti.
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Fauci, CNN’e verdiği mülakatta, kendisiyle sağlık uzmanlarının şubatta Trump yönetimini salgına yönelik daha keskin önlemler alması konusunda uyardıklarını ancak tavsiyelerin geri çevrildiğini kaydetti.
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Fauci, "Daha önce birçok kez dediğim gibi, biz bu konuya tamamen sağlık noktasından bakıyoruz. Biz tavsiyelerde bulunuruz, bazen değerlendirilir bazen değerlendirilmez." şeklinde konuştu.
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Sunucunun "Eğer daha erken davranılsaydı, daha fazla hayat kurtarılır mıydı?" sorusuna Fauci, "Mantıksal olarak öyle, bunu kimse inkar edemez. Eğer daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır." ifadesini kullandı.
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Fauci, salgının görülmeye başladığı günlerde her şeyin kapatılmış olması halinde bugün gelinen noktanın farklı olacağını ancak o zamanlar bu önerilerin değişik nedenlerden dolayı geri çevrildiğini sözlerine ekledi.
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New York Times’ta dün yer alan makalede, Trump’ın potansiyel salgın hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanında cevap veremediği öne sürülmüştü.
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KORKUTAN RAKAMLAR
Sağlık alanında bilişim teknolojileri sunan Allscripts adlı şirket, ABD'de 43 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 6 bin 479 hasta kaydı üzerinden bir istatistik çalışması yaptı.
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Çalışmaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastaneye en çok yatırılan yaş grubu yüzde 21 ile 55-64. Bu grubu, yüzde 20 ile 65-74, yüzde 19 ile 20-44, yüzde 15 ile 45-54 ve 75-84 yaş takip ediyor.
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Araştırmada 20 yaş altındaki kişilerin ise yüzde 2 ile en az hastaneye yatırılan grup olduğu dikkati çekiyor.
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EN ÇOK ÖLÜM ORANI 85 YAŞ ÜZERİNDE
Hastaneye yatırılan kişiler arasındaki ölüm oranı incelendiğinde ise en çok ölüm oranı yüzde 40 ile 85 yaş üstü hastalarda görülüyor. Bu yaş grubunu ise yüzde 23 ile 65-74 yaş arasındaki hastalar izliyor.
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Orta yaş olarak kabul edilen 45-65 yaş hastaların ise yüzde 10'u hastalığa direnemeyerek hayatını kaybediyor.
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20 yaş altındaki hastalarda ölüm oranı yüzde 1 iken, 20-45 yaş grubunda ölüm oranı yüzde 4 olarak seyrediyor.
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HAFİF VE ORTA ŞİDDETTE BELİRTİLERİ OLANLAR HASTALIĞI EVDE GEÇİRİYOR
Allscripts'in alt şirketi olan ve çalışma için verileri toplayan CarePort'un Üst Yöneticisi (CEO) Lissy Hu, yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğumuz bu çalışmadaki yüksek ölüm oranları, hastanelerin sadece ciddi belirtileri olan hastaları kabul ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
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Hu, hafif ve orta şiddette belirtileri olan Kovid-19 hastalarının genellikle hastalığı evde atlattıklarını söyledi. ABD, Kovid 19 salgınında dünyada en çok vaka ve ölümün yaşandığı ülke olarak öne çıkıyor.
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Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de 530 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edilirken, ölü sayısı 21 bine yaklaştı.