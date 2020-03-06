MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de bir yolcusu Corona Virüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı
GeriDünya ABD'de bir yolcusu Corona Virüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
DHA - AP - AFP - REUTERS
Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 12:20, /

ABD'de bir yolcusu Corona Virüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı

ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan 'Grand Princess' adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi Corona Virüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Mürettebat ve yolcularla 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine Corona Virüs test kitleri havadan bırakıldı. Geminin sahibi olan firma "Halk sağlığı yetkilileri, tüm test sonuçları alınana kadar hiçbir yolcunun karaya çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi