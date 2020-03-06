ABD'de bir yolcusu Corona Virüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı
ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan 'Grand Princess' adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi Corona Virüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Mürettebat ve yolcularla 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine Corona Virüs test kitleri havadan bırakıldı. Geminin sahibi olan firma "Halk sağlığı yetkilileri, tüm test sonuçları alınana kadar hiçbir yolcunun karaya çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir” dedi.