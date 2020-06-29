MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de kan donduran görüntü
GeriDünya ABD'de kan donduran görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/ - Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 12:48,

ABD'de kan donduran görüntü

ABD'de sular durulmuyor. yabancı ajansların geçtiği fotoğraflar ülkede gündem yaratmış vaziyette.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD'nin St. Louis şehrinde dün yaşanan korkunç olay gündeme damgasını vurdu.

2
Abone Olgoogle-news

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünden sonra başlayan protesto gösteri devam ediyor.

3
Abone Olgoogle-news

Polisin gözaltına almaya çalıştığı sırada boynuna uyguladığı baskı sonucu hayatını kaybeden George Floyd, ABD'de sembol isim haline geldi ve ırkçılık karşıtı eylemleri ateşledi.

4
Abone Olgoogle-news

Olayın yaşandığı eyalette başlayan protesto eylemleri ve yürüyüşler hızla bütün ülkeye hatta sonrasında Avrupa'nın önemli merkezlerine kadar yayıldı.

5
Abone Olgoogle-news

Protestocular eylemlerde 'Siyahların Hayatı Değerlidir' sloganını kullanarak ülkedeki ırkçılığın yok edilmesi için taleplerini dile getiriyorlar.

6
Abone Olgoogle-news

Dün ise Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde gerçekleşen eylemde yaşanan inanılmaz olay dünyayı ayağa kaldırdı.

7
Abone Olgoogle-news

St. Louis'de yaşayan avukat bir karı koca evlerinin önünden geçen protestocu grubu ellerindeki uzun namlulu tüfek ve silahla tehdit etti.

8
Abone Olgoogle-news

Patty and Mark McCloskey isimli karı kocanın St. Louis'de avukatlık yaptığı öğrenildi.

9
Abone Olgoogle-news

Patty and Mark McCloskey evlerinin önünden geçen grubu görünce silahlarını kapıp dışarı fırladılar ve silahlarını doğrultup tehdit ettiler.

10
Abone Olgoogle-news

Protestocuların o anın videosunu Twitter'da paylaşmasıyla olay yerine gelen habercilerin çektiği fotoğraflar kan donduracak cinsten.

11
Abone Olgoogle-news

Kadının silahını doğrulttuğu göstericilerden birinin üzerinde 'Don't shoot' 'Ateş etme' yazılı bir tişört giydiği bildirildi.

12
Abone Olgoogle-news

Bireysel silahlanma ABD'de, özellikle de güney eyaletlerinde büyük sorun haline gelmiş durumda.

13
Abone Olgoogle-news

Çılgın karı kocanın evinin önünden geçen göstericilerin St. Louis valisi Lyda Krewson'un ofisine doğru gittikleri bildirildi.

14
Abone Olgoogle-news

Göstericiler vali Lyda Krewson'ı ırkçılık karşıtı gösterilerde yer alanların isimlerini açıklamak ve ırkçı beyazlara hedef göstermekle suçlanıyordu.

15
Abone Olgoogle-news

Vali Lyda Krewson, cuma günü yaptığı açıklamada özür dilemiş ve sadece Covid-19 salgınının yaşandığı bu günlerde yetkililere yardımcı olmak istediğini açıklamıştı.

16
Abone Olgoogle-news

Vali, özür diledikten sonra isimlerin yayınlandığı listeyi de kaldırdığını açıkladı.

17
Abone Olgoogle-news

Avukat çiftin silahlı tehtidinden sonra göstericiler valilik ofisinin önündeki yola boyalarla 'İSTİFA ET' yazdılar.

18
Abone Olgoogle-news

İnternet üzerinden başlatılan bir kampanyada Lyda Krewson'ın istifasını sağlamak için 40 bin imza toplanmıştı.

19
Abone Olgoogle-news

Dünkü eylemde çok sayıda polisin vali Lyda Krewson'ın ofisini korumaya aldığı görüldü.

20
Abone Olgoogle-news

ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı eylemlerde sadece polis ve göstericiler karşı karşıya gelmiyor.

21
Abone Olgoogle-news

'Siyahların Hayatı Değerlidir' eylemlerine karşılık birçok yerde 'Tüm Hayatlar Değerlidir' ya da 'Beyazların Hayatı Değerlidir' gibi eylemler de düzenlenmeye başladı.

22
Abone Olgoogle-news

Sağ görüşlü ve cumhuriyetçi Amerikalılar siyahilerin çoğunlukta olduğu bu ırkçılık karşıtı gösterileri protesto ediyorlar.

23
Abone Olgoogle-news

Irkçıların düzenledikleri bu gösterilerde iki gurup sıkça karşı karşıya geliyor ve çatışmalar yaşanıyor.

24
Abone Olgoogle-news

Irkçılık karşıtı gösteri yapan eylemciler karşı karşıya kaldıkları bu ırkçı saldırılara dikkat çekmek için özel tişörtler giymeye başladı.

25
Abone Olgoogle-news

Irkçı Amerikalılar gösterilerde eylemcilere korku dolu anlar yaşatıyor.

26
Abone Olgoogle-news

Trup yanlısı bu ırkçı kesimin gösterilerinde Konfederasyon bayrağı ve diğer ırkçı sembolleri kullandığı ve ırkçılık karşıtlarını tahrik etmeye çalıştıkları görülüyor.

27
Abone Olgoogle-news
28
Abone Olgoogle-news
29
Abone Olgoogle-news
30
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi