ABD'de kan donduran görüntü

ABD'nin St. Louis şehrinde dün yaşanan korkunç olay gündeme damgasını vurdu. ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünden sonra başlayan protesto gösteri devam ediyor. Polisin gözaltına almaya çalıştığı sırada boynuna uyguladığı baskı sonucu hayatını kaybeden George Floyd, ABD'de sembol isim haline geldi ve ırkçılık karşıtı eylemleri ateşledi. Olayın yaşandığı eyalette başlayan protesto eylemleri ve yürüyüşler hızla bütün ülkeye hatta sonrasında Avrupa'nın önemli merkezlerine kadar yayıldı. Protestocular eylemlerde 'Siyahların Hayatı Değerlidir' sloganını kullanarak ülkedeki ırkçılığın yok edilmesi için taleplerini dile getiriyorlar. Dün ise Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde gerçekleşen eylemde yaşanan inanılmaz olay dünyayı ayağa kaldırdı. St. Louis'de yaşayan avukat bir karı koca evlerinin önünden geçen protestocu grubu ellerindeki uzun namlulu tüfek ve silahla tehdit etti. Patty and Mark McCloskey isimli karı kocanın St. Louis'de avukatlık yaptığı öğrenildi. Patty and Mark McCloskey evlerinin önünden geçen grubu görünce silahlarını kapıp dışarı fırladılar ve silahlarını doğrultup tehdit ettiler. Protestocuların o anın videosunu Twitter'da paylaşmasıyla olay yerine gelen habercilerin çektiği fotoğraflar kan donduracak cinsten. Kadının silahını doğrulttuğu göstericilerden birinin üzerinde 'Don't shoot' 'Ateş etme' yazılı bir tişört giydiği bildirildi. Bireysel silahlanma ABD'de, özellikle de güney eyaletlerinde büyük sorun haline gelmiş durumda. Çılgın karı kocanın evinin önünden geçen göstericilerin St. Louis valisi Lyda Krewson'un ofisine doğru gittikleri bildirildi. Göstericiler vali Lyda Krewson'ı ırkçılık karşıtı gösterilerde yer alanların isimlerini açıklamak ve ırkçı beyazlara hedef göstermekle suçlanıyordu. Vali Lyda Krewson, cuma günü yaptığı açıklamada özür dilemiş ve sadece Covid-19 salgınının yaşandığı bu günlerde yetkililere yardımcı olmak istediğini açıklamıştı. Vali, özür diledikten sonra isimlerin yayınlandığı listeyi de kaldırdığını açıkladı. Avukat çiftin silahlı tehtidinden sonra göstericiler valilik ofisinin önündeki yola boyalarla 'İSTİFA ET' yazdılar. İnternet üzerinden başlatılan bir kampanyada Lyda Krewson'ın istifasını sağlamak için 40 bin imza toplanmıştı. Dünkü eylemde çok sayıda polisin vali Lyda Krewson'ın ofisini korumaya aldığı görüldü. ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı eylemlerde sadece polis ve göstericiler karşı karşıya gelmiyor. 'Siyahların Hayatı Değerlidir' eylemlerine karşılık birçok yerde 'Tüm Hayatlar Değerlidir' ya da 'Beyazların Hayatı Değerlidir' gibi eylemler de düzenlenmeye başladı. Sağ görüşlü ve cumhuriyetçi Amerikalılar siyahilerin çoğunlukta olduğu bu ırkçılık karşıtı gösterileri protesto ediyorlar. Irkçıların düzenledikleri bu gösterilerde iki gurup sıkça karşı karşıya geliyor ve çatışmalar yaşanıyor. Irkçılık karşıtı gösteri yapan eylemciler karşı karşıya kaldıkları bu ırkçı saldırılara dikkat çekmek için özel tişörtler giymeye başladı. Irkçı Amerikalılar gösterilerde eylemcilere korku dolu anlar yaşatıyor. Trup yanlısı bu ırkçı kesimin gösterilerinde Konfederasyon bayrağı ve diğer ırkçı sembolleri kullandığı ve ırkçılık karşıtlarını tahrik etmeye çalıştıkları görülüyor.