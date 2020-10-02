ABD teşvik paketi onaylandı! İşte, 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketinin yansımaları

Demokratların 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında, 600 dolarlık haftalık işsizlik yardımının yeniden devreye alınması ve yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor.



Teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.



Öte yandan eyalet ve yerel yönetimlere bir yılda 436 milyar dolarlık yardım sağlanması, salgından en çok etkilenen işletmeler için ikinci tur Maaş Koruma Programı kredisi verilmesi, hava yolu şirketleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılması, Kovid-19 testi için 75 milyar dolarlık bütçe sağlanması, eğitime 225 milyar dolarlık kaynak aktarılması ve kira yardımı gibi önlemlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.