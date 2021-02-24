ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Komisyon tamam, sıra mecliste
ABD teşvik paketi, yalnızca ABD değil, uluslararası piyasalarda yakından takip ediliyor. Dolar ve altın gibi mevduatlar üzerinde etkili olacak olan ABD teşvik paketi, komisyondan geçmesinin ardından ikinci adım olan temsilciler meclisinde görüşülmeye başlanacak. Peki, ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler
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ABD teşvik paketi, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra onaylandı. Toplam 1,9 trilyon dolarlık bir tutarın yarım olarak dağıtılacağı süreçte, gözler temsilciler meclisinin kararına çevrildi. Bütçe komisyonundan gelen teşvik paketini gözden geçirecek olan meclis üyeleri, onayı vermesi halinde süreci resmen başlatmış olacak.
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ABD’de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 500 bini aştığı günde paket, bütçe komisyonunda partilerin üye sayısıyla orantılı biçimde 16’ya karşı 19 oyla kabul edildi. Salgın milyonlarca kişiyi de işsiz bıraktı.
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Paket, korona virüs aşıları ve tıbbi malzeme tedarikinin arttırılmasına önemli kaynak sağlamayı öngörüyor. Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, paketin Kongre’nin her iki kanadında da onaylanarak Başkan Joe Biden’ın önüne imzalaması için federal işsizlik yardımlarının süresinin dolacağı 14 Mart’tan önce gitmesine çalıştıklarını kaydetti.
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Cumhuriyetçiler ise paketi fazla masraflı buluyor ve alınan önlemlerin ekonominin açılmasını, istihdamı, ekonomik ihtiyaçların karşılanmasını ve okulların açılmasını sağlamayacağını öne sürüyor.