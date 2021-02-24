ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Komisyon tamam, sıra mecliste

Paket, korona virüs aşıları ve tıbbi malzeme tedarikinin arttırılmasına önemli kaynak sağlamayı öngörüyor. Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, paketin Kongre’nin her iki kanadında da onaylanarak Başkan Joe Biden’ın önüne imzalaması için federal işsizlik yardımlarının süresinin dolacağı 14 Mart’tan önce gitmesine çalıştıklarını kaydetti.