MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Komisyon tamam, sıra mecliste
GeriEkonomi ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Komisyon tamam, sıra mecliste
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 24 Şubat 2021 - 10:06 | 

ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Komisyon tamam, sıra mecliste

ABD teşvik paketi, yalnızca ABD değil, uluslararası piyasalarda yakından takip ediliyor. Dolar ve altın gibi mevduatlar üzerinde etkili olacak olan ABD teşvik paketi, komisyondan geçmesinin ardından ikinci adım olan temsilciler meclisinde görüşülmeye başlanacak. Peki, ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD teşvik paketi, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra onaylandı. Toplam 1,9 trilyon dolarlık bir tutarın yarım olarak dağıtılacağı süreçte, gözler temsilciler meclisinin kararına çevrildi. Bütçe komisyonundan gelen teşvik paketini gözden geçirecek olan meclis üyeleri, onayı vermesi halinde süreci resmen başlatmış olacak.

2
Abone Olgoogle-news

ABD’de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 500 bini aştığı günde paket, bütçe komisyonunda partilerin üye sayısıyla orantılı biçimde 16’ya karşı 19 oyla kabul edildi. Salgın milyonlarca kişiyi de işsiz bıraktı.

3
Abone Olgoogle-news

Paket, korona virüs aşıları ve tıbbi malzeme tedarikinin arttırılmasına önemli kaynak sağlamayı öngörüyor. Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, paketin Kongre’nin her iki kanadında da onaylanarak Başkan Joe Biden’ın önüne imzalaması için federal işsizlik yardımlarının süresinin dolacağı 14 Mart’tan önce gitmesine çalıştıklarını kaydetti.

4
Abone Olgoogle-news

Cumhuriyetçiler ise paketi fazla masraflı buluyor ve alınan önlemlerin ekonominin açılmasını, istihdamı, ekonomik ihtiyaçların karşılanmasını ve okulların açılmasını sağlamayacağını öne sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi