ABD seçimlerinde son dakika gelişmesi... Trump destekçileri paylaşıyor, hile iddiası...

MICHIGAN Trump, 2016'da Michigan'da sadece yüzde 0,3 farkla kazandı. Geleneksel olarak Demokratlara oy veren eyalette 28 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyetçi kazandı. Burada Biden'ın şansı hayli yüksek. Babası otomobil satıcısı olan Biden, Detroit'le derin kişisel ilişkisi kurdu. Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Michigan'ı sık sık ziyaret etti. Biden, işçi sıfının yoğun olduğu eyalette güçlü ve ılımlı bir aday oyarak görülüyor. Michigan için iyi bir tercih olarak değerlendiriliyor. Michigan'ın delege sayısı 16.