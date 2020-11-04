ABD seçimlerinde son dakika gelişmesi... Trump destekçileri paylaşıyor, hile iddiası...
Amerikan tarihinde ilk kez 70 yaş üstü iki adayın yarıştığı seçimler, koronavirüs salgınının ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde gerçekleştirildi. ABD seçim sonuçları merakla beklenirken Pennsylvania'da oy sahteciliği iddiası geldi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Amerikan tarihinde ilk kez 70 yaş üstü iki adayın yarıştığı seçimler, koronavirüs salgınının ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde gerçekleştirildi. ABD seçim sonuçları merakla beklenirken Pennsylvania'da oy sahteciliği iddiası geldi...
2
Abone Ol
BBC'nin dezenformasyon ve sosyal medya muhabiri Marianna Spring, sakin bir seçim günü olmakla birlikte, kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da teyit edilmemiş oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar olduğunu duyurdu.
3
Abone Ol
Philadephia'da bir gözlemcinin seçim merkezine girmesinin engellendiği iddiasıyla bir videonun sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Videonun Twitter'da 2 milyon kez izlendiği ve Trump yanlısı hesaplardan paylaşıldığı görülüyor. Videonun sahte olmadığı ve olayın hile değil seçim kurallarıyla ilgili bir karışıklıktan kaynaklandığı düşünülüyor.
4
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın, sürekli olarak, Demokratların posta ile kullanılan oyların sayımında hile yapacaklarını iddia etmesi, rakibi Joe Biden’ın kendisini sadece hile ile yenilebileceğini söylemesi seçim sonrasında ABD şehirlerinde bir kaos yaşanacağı endişesine neden oldu.
5
Abone Ol
Ülkede sekiz aydır süren koronavirüs salgını sürecinde ırkçılık, polis şiddeti ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan Amerikalılar, özellikle büyük şehir merkezlerindeki mağaza ve işyerlerinin camlarını tahta levhalarla korumaya aldılar.
6
Abone Ol
Seçim gecesi Amerikan CNN’in yaptığı sandık başı anketi, seçmenlerin yüzde 34’ü için en önemli konunun ekonomi olduğunu ortaya koydu. Ankete göre, ırksal eşitsizliği göz önünde bulundurarak tercih yapanların oranı yüzde 21 iken, ABD vatandaşlarının sadece yüzde 18’i için koronavirüs salgını birinci öncelik oldu.
7
Abone Ol
Seçimlerde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen eyaletler "salıncak eyalet" olarak tanımlanıyor. Bunlar, başkan adaylarının kazanmak için çok çaba sarf ettiği yerler.
8
Abone Ol
ARIZONA
Arizona, geleneksel olarak Cumhuriyetcilerin seçildiği bir eyalet. Trump, 2016'da Arizona'yı yüzde 4 farkla aldı. Önceki seçimlerle kıyaslandığında çok düşük bir farktı. Anketler bu seçimde Arizona'yı Joe Biden'ın alacağını gösteriyor. Arizona, coronavirüsten çok etkilenen eyaletler arasında. Bu da Biden'ın şansını yükseltiyor. Ancak Trump, Meksika sınırına duvar projesiyle seçmenin aklını çelebilir. Arizoza'nın delege sayısı 11.
9
Abone Ol
KUZEY CAROLINA
Kuzel Carolina, Barack Obama'ya kadar Cumhuriyetçilerin kalesiydi. Obama, 2008'de az farkla da olsa Kuzey Carolina'yı aldı. Bu seçimde de anketlerde Biden önde görünüyor. İki aday da eyalet almak için milyonlarca dolarlık reklam harcaması yaptı. Yani Kuzey Carolina'da Trump için pembe bir tablo yok. Kuzey Carolina'nın delege sayısı 15.
10
Abone Ol
FLORIDA
Florida'da seçimle ilgili öngörülebilen tek gerçek var. O da burada yarışın hep başa baş geçtiği. Florida'nın öngörülemezliği nüfus yapısının karışıklığından kaynaklanıyor. Başka eyaletlerden emeklilerin gelip yerleştiği bir yer olduğu için seçmen farklı eğilimler gösteriyor. 1964'ten beri Florida'yı alan Beyaz Saray'ı da alıyor. Florida'nın delege sayısı 29.
11
Abone Ol
GEORGIA
Georgia geleneksel olarak Cumhuriyetçilere oy veriyor. Bu seçimde de anketlerde Trump önde gidiyor. Ancak eyalette siyah orta sınıf yükselişte, Atlanta gelişiyor. Gelişim arttıkça eyalet daha rekabetçi hale geliyor. Bu durum Demokratların şansını artırıyor. Georgia'nın delege sayısı 16.
12
Abone Ol
IOWA
Iowa kırsal ve muhafazakar bir eyalet. Cumhuriyetçiler son yıllarda burada hakimiyeti iyice artırdı. Trump, 2016'da Iowa'da Hillary Clinton'a 9 puan fark attı. Normalde bu farkla, Iowa eyaleti için endişelenmemesi gerekiyordu. Ancak burası, Trump'ın Çin'le ticaret savaşının etkilerini en çok hisseden eyaletlerden biri oldu. Corona virüs salgını da etkisini hissettiriyor. Iowa'nın delege sayısı 6.
13
Abone Ol
OHIO
Obama, Ohio'da iki kere kazandı. Ancak Orta Batı eyaleti son yıllarda Cumhuriyetçilere kaydı. Trump, 2016'da Ohio'yu yüzde 8 oy farkıyla aldı. Demokratların kazanabilmek için siyah oylarına ihtiyacı var. Biden'ın beyaz işçi sınıfına hitap etmesi de burada şansı olduğunu gösteriyor. Ohio için önemli bir not. Bugüne kadar Ohio'yu kaybeden hiçbir Cumhuriyetçi aday başkanlığı kazanamadı. Ohio'nun delege sayısı 18.
14
Abone Ol
15
Abone Ol
MICHIGAN
Trump, 2016'da Michigan'da sadece yüzde 0,3 farkla kazandı. Geleneksel olarak Demokratlara oy veren eyalette 28 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyetçi kazandı. Burada Biden'ın şansı hayli yüksek. Babası otomobil satıcısı olan Biden, Detroit'le derin kişisel ilişkisi kurdu. Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Michigan'ı sık sık ziyaret etti. Biden, işçi sıfının yoğun olduğu eyalette güçlü ve ılımlı bir aday oyarak görülüyor. Michigan için iyi bir tercih olarak değerlendiriliyor. Michigan'ın delege sayısı 16.
16
Abone Ol
MINNESOTA
Minnesota liberal kentlerden, ılımlı orta sınıf mahallelerinden ve daha muhafazakar kırsal kesimden oluşuyor. Son yıllarda hafifçe sağa kaydığı görülüyor. Burada da iki aday arasında çok az bir fark var. Minnesota'nın delege sayısı 10.
17
Abone Ol
NEW HAMPSHIRE
New Hampshire, ülkenin en değişken eyaletlerinden. Burası hem beyaz orta sınıf hem kırsalda yaşayan muhafazakar nüfusa sahip. New Hampshire'ın delege sayısı 4.
18
Abone Ol
PENSİLVANYA
Geleneksel olarak Demokratlara oy veren Pensilvanya'da dört yıl önce Trump kazandı. Ekonomisi enerjiye dayalı eyalette halk, yaşam standardını korumak için oy kullandı. Demokratlar kömür ve kaya gazı madenciliğinde reform sözü verdi.Trump, bu reforma karşı eyaleti korumayı vaat etti. Ancak küresel coronavirüs salgınının başlamasıyla Pensilvanya'da işsizlik iki haneli sayılara yükseldi. Trump'ın vaadi lafta kaldı. Pensilvanya doğumlu Biden, eyalette çok tanınan bir isim. Kişisel yakınlığı Biden'a zafer getirebilir. Pensilvanya'nın delege sayısı 20.
19
Abone Ol
TEKSAS
Teksas normalde "değişken" eyalet değil. Burada da Cumhuriyetçilerin hakimiyeti var. Ancak eyalette Siyah, Latin Amerika ve Asya kökenlilerin sayısının artmasıyla Teksas da rekabete açık hale geldi. . Trump 2016'da Teksas'ı 9 puan farkla aldı. Teksas'ın delege sayısı 29.
20
Abone Ol
WISCONSIN
Trump, 2016'da Wisconsin'i az farkla kazanarak sürpriz bir başarıya imza attı. Özellikle kırsal kesimin ve işçi sınıfı beyaz kadınların desteğini almıştı. Aynı kesim iki yıl sonra Demokrat vali seçti. Joe Biden anketlerde önde görünüyor. Wisconsin'in delege sayısı 10.