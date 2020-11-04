ABD seçimleri son dakika: Dünyanın gözü ABD'deki seçimde... Beyaz Saray önünde gerginlik, polis olaylara müdahale ediyor!

Polis Şefi Peter Newsham yaptığı açıklamada, "Bu gece bir sonucun çıkıp çıkmayacağı belli değil. Buraya gelmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Onları eğlenmeye davet ediyoruz ve sadece şiddet içeren davranışlara karışmamalarını istiyoruz" dedi.