ABD seçimleri son dakika: Dünyanın gözü ABD'deki seçimde... Beyaz Saray önünde gerginlik, polis olaylara müdahale ediyor!
Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Seçimlerde ülke çapında oy sayımı devam ederken Trump ve Biden arasındaki kıyasıya sürüyor. Öte yandan Beyaz Saray önünde toplanan Trump ve Biden taraftarları arasında arbedeler yaşandığı bilgisi geliyor. Olay yerine gelen polisler olaylara müdahale ediyor.
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Tüm dünya koronavirüs ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Seçimlerde ülke çapında oy sayımı devam ederken Trump ve Biden arasındaki kıyasıya sürüyor. Öte yandan Beyaz Saray önünde toplanan Trump ve Biden taraftarları arasında arbedeler yaşandığı bilgisi geliyor.
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ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden’ın destekçileri arasında arbede çıktı.
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Beyaz Saray çevresinde Trump destekçileri ile Black Lives Matter protestocuları arasında arbede çıktı. Kalabalık birbirine girerken polis ekipleri olaya müdahele etti.
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Black Lives Matter Plaza'da çekilmiş görüntüler, binlerce Metropolitan polisinin protestocuları kontrol almak için uğraşmasına rağmen, gösteri yapmak için toplanan kalabalıkla aralarında arbede yaşandığını gösteriyor.
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Seçimden saatler önce Ulusal Muhafızlar bazı kentlerde sokağa çıkarken, bazı kentlerde mağaza sahipleri, olası protestolara karşı vitrin camlarını kontraplaklarla kapatmıştı.
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Yerel kaynaklara göre Black Lives Matter göstericileri, Trump destekçisi bir karşı protestocunun 'Tüm hayatlar önemlidir, beyazlar önemlidir' diye bağırmaya başlamasıyla harekete geçtiler.
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İki taraf arasındaki bağırışımalar ve sözlü atışmalar , protestocular ile polisler arasında da gerginliğin artmasına ve polisin müdahalesine sebep oldu.
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Polis memurları ortalığın yeniden sakinleşmesi için Black Lives Matter Plaza'dan geri çekilmek zorunda kalırken protestocuların Trump'ın seçilmesi durumunda Beyaz Saray çevresinde eylemlerine devam etmek istedikleri belirtildi.
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Gösterilerde en az üç kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. İlk tutuklamanın yerel saatle 17.30 sularında gerçekleştiği, diğer iki tutuklamanın ise 21.30 civarın yapıldığı aktarıldı.
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New York ve Los Angeles Polisi, olası kargaşaya karşı hazır beklerken, 16 eyalette de Ulusal Muhafızlar müdahale etmek için hazır bulunuyor.
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Başkan Donald Trump'ın seçimi kazanamaması ihtimaline karşı sonuçları kabul etmeyeceğini defalarca açıklamasının ardından, protestocular da haftalarca süren sokak eylemlerine hazırlanıyordu.
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Protestocular, seçim gecesi Beyaz Saray'ın dışında başlayan ve haftalarca sürebilecek yeni bir gösteri dalgası başlatmak için aylardır hazırlanıyor.
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Gösteriler şu an için genel olarak barışçıl şekilde devam ediyor. Protestocular, Lafayette Meydanı'nı çevreleyen çitlere onlarca afiş astığı görüldü.
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Belediye Başkanı Muriel Bowser ise yaptığı açıklamada, polisin hazır olduğunu ifade ederek, barışçıl protestoları memnuniyetle karşıladığını fakat şiddete başvurulmaması konusunda uyarıda bulundu.
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Bowser, şu an için sokağa çıkma yasağı uygulamayı düşünmediğini fakat gerekirse bunu yapacağını vurguladı.
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Polis Şefi Peter Newsham yaptığı açıklamada, "Bu gece bir sonucun çıkıp çıkmayacağı belli değil. Buraya gelmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Onları eğlenmeye davet ediyoruz ve sadece şiddet içeren davranışlara karışmamalarını istiyoruz" dedi.