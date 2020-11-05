ABD seçimleri son dakika: ABD seçimlerinde kim önde? Trump mı Biden mı? İşte son durum: Mevcut oy durumu değişmezse yeni başkan...

Seçimin kaderini tayin edecek bir dizi eyalette oy sayımı sürüyor. Associated Press (AP) haber ajansının servis ettiği kesinleşmemiş verilere göre; Wisconsin, Arizona ve Michigan'da Joe Biden seçimi kazanmış durumda. Kazanması halinde Beyaz Saray kapısını açacak olan Nevada'da ise oyların yüzde 75'i sayıldı ve Biden yüzde 50.5 ile rakibine karşı önde.